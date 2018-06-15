На самарском вокзале открылась первая детская творческая зона
Игровая площадка является бесплатной для всех
Условия пребывания на железнодорожном вокзале в Самаре стали еще комфортнее. Теперь в зале ожидания открылся игровой уголок для детей и их родителей. Здесь малыши могут покататься на горке и качелях, поиграть с мячом, заняться рисованием. Для большего удобства пол оборудовали специальным резиновым покрытием, которое защищает детей от травм.
Пока маленькие пассажиры занимаются любимыми делами, их родители смотрят телевизор или пользуются гаджетами, которые они могут зарядить здесь же. К услугам посетителей детские каналы, а также «Виртуальная прогулка». Благодаря этой услуге любой желающий может прогуляться по Самаре, не вставая с места. Для этого нужно считать QR-код со стенда проекта и загрузить на телефон экскурсию с аудиогидом по 64 точкам.
Пассажиры уже оценили нововведение и отметили, что такой проект помогает скрасить пребывание на вокзале, а дети даже не хотят уходить из игровой зоны.
- Впервые я вижу такие комфортные условия для малышей. Есть, где отдохнуть, порисовать и побегать. Детскую зону даже не пришлось долго искать – ее видно издалека, – поделилась впечатлениями молодая мать Евгения Назарова.
Идея создания комфортных условий для семей принадлежит руководству вокзала и компании МТС.
- Так сложилось, что вокзалы в основном ориентированы на взрослых пассажиров, поэтому мы решили уделить больше внимания семьям с маленькими детьми. Особенно это актуально в период отпусков. Теперь любая мать не будет волноваться о том, чем занять свое дитя. Площадка будет работать круглосуточно, - рассказал заместитель директора железнодорожного вокзала Сергей Серафонтов.
Железнодорожники решили не останавливаться на достигнутом, поэтому в будущем детские зоны появятся и на других вокзалах, в том числе в Уфе и Пензе.
- То, что вы видите сегодня это лишь часть реализованных проектов. Идея не новая. Ранее мы уже организовали творческие уголки для детей в аэропортах. Самару мы выбрали не случайно. Здесь проходит чемпионат мира, а значит и поток туристов весьма велик. Теперь пассажирам будет удобнее, – пояснил руководитель департамента по работе с биснес-рынком компании МТС Андрей Евдокимов.
Кроме того, компания МТС усилила мобильную связь в районе Комсомольской площади. Это значительно повысило скорость мобильного интернета и качество соединения. Плюс ко всему тысячи пассажиров теперь могут воспользоваться пакетом спутниковой «тарелки» МТС, а также поучаствовать в конкурсе «Поколение М». Для этого необходимо сфотографировать свой рисунок на смартфон или планшет и выложить его на сайт pokolenie.mts.ru.
Условия пребывания на железнодорожном вокзале в Самаре стали еще комфортнее. Теперь в зале ожидания открылся игровой уголок для детей и их родителей. Здесь малыши могут покататься на горке и качелях, поиграть с мячом, заняться рисованием. Для большего удобства пол оборудовали специальным резиновым покрытием, которое защищает детей от травм.
Пока маленькие пассажиры занимаются любимыми делами, их родители смотрят телевизор или пользуются гаджетами, которые они могут зарядить здесь же. К услугам посетителей детские каналы, а также «Виртуальная прогулка». Благодаря этой услуге любой желающий может прогуляться по Самаре, не вставая с места. Для этого нужно считать QR-код со стенда проекта и загрузить на телефон экскурсию с аудиогидом по 64 точкам.
Пассажиры уже оценили нововведение и отметили, что такой проект помогает скрасить пребывание на вокзале, а дети даже не хотят уходить из игровой зоны.
- Впервые я вижу такие комфортные условия для малышей. Есть, где отдохнуть, порисовать и побегать. Детскую зону даже не пришлось долго искать – ее видно издалека, – поделилась впечатлениями молодая мать Евгения Назарова.
Идея создания комфортных условий для семей принадлежит руководству вокзала и компании МТС.
- Так сложилось, что вокзалы в основном ориентированы на взрослых пассажиров, поэтому мы решили уделить больше внимания семьям с маленькими детьми. Особенно это актуально в период отпусков. Теперь любая мать не будет волноваться о том, чем занять свое дитя. Площадка будет работать круглосуточно, - рассказал заместитель директора железнодорожного вокзала Сергей Серафонтов.
Железнодорожники решили не останавливаться на достигнутом, поэтому в будущем детские зоны появятся и на других вокзалах, в том числе в Уфе и Пензе.
- То, что вы видите сегодня это лишь часть реализованных проектов. Идея не новая. Ранее мы уже организовали творческие уголки для детей в аэропортах. Самару мы выбрали не случайно. Здесь проходит чемпионат мира, а значит и поток туристов весьма велик. Теперь пассажирам будет удобнее, – пояснил руководитель департамента по работе с биснес-рынком компании МТС Андрей Евдокимов.
Кроме того, компания МТС усилила мобильную связь в районе Комсомольской площади. Это значительно повысило скорость мобильного интернета и качество соединения. Плюс ко всему тысячи пассажиров теперь могут воспользоваться пакетом спутниковой «тарелки» МТС, а также поучаствовать в конкурсе «Поколение М». Для этого необходимо сфотографировать свой рисунок на смартфон или планшет и выложить его на сайт pokolenie.mts.ru.
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