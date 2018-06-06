На самарском вокзале изменили пути прохода к поездам

Для пассажиров самарского железнодорожного вокзала изменили правила передвижения внутри здания и пути прохода к поездам. По данным Самарской пригородной пассажирской компании, теперь пройти к электричкам на платформы №№ 7, 8 (14-й и 15-й пути) можно только через тоннель со стороны улицы Спортивной и с пешеходного моста, с улицы Неверова. На 1-й путь можно попасть через первый этаж вокзала.Чтобы выйти к поездам дальнего следования на 3–11-й пути, нужно подняться на третий этаж. Выход в город - через пешеходные тоннели по табличкам навигации. Эти требования ввели для безопасности в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.