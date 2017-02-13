На самарском предприятии КамАЗ наехал на пешехода: мужчина скончался

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 54-летний водитель комбинированной дорожной машины КамАЗ ехал по территории одного из предприятий. По предварительной версии полицейских, в пути автомобилист наехал на 62-летнего мужчину, который шел перед авто.Пешеход получил серьезные травмы, с которыми был доставлен в реанимацию одной из городских больниц, но вскоре скончался. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель грузовика был трезвым. По факту случившегося проводится проверка.