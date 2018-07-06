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На самарском Фан-фесте будут рисовать «усы надежды» в поддержку сборной России

Аквагрим нанесут бесплатно всем желающим.

В субботу, 7 июля, в 22:00 состоится матч 1/4 финала Чемпионата мира по футболу, в котором сыграют сборные России и Хорватии. Трансляцию игры можно будет посмотреть на Фестивале болельщиков на площади Куйбышева. В этот день всем желающим там будут рисовать «усы надежды». Аквагрим нанесут бесплатно.

Напомним, перед ЧМ-2018 российский ведущий Иван Ургант объявил о старте акции в поддержку главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова и самих игроков. Он призывал всех зрителей отращивать усы и выкладывать свои усатые фотографии в соцсети с тегом #усынадежды. Акция получила большую популярность. 
Дата: 5 июля 2018 , 22:36
361
Автор текста: Ксения Кармазина
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