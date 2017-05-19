На самарской набережной появятся необычные качели и летающие конструкции

По данным организаторов мероприятия, в конкурсе проектов малых архитектурных форм для самарской набережной приняли участие архитекторы и дизайнеры со всей страны. Заявки пришли из Самары, Тюмени, Казани, Тольятти, Ростова-на-Дону, Чебоксар, Москвы, Ижевска, Екатеринбурга, Иркутска и Новосибирска. Главным критерием отбора было понимание участниками ландшафтных и культурных особенностей самарской набережной и соответствие объектов окружающей среде.Экспертным жюри были отобраны восемь проектов, которые будут вскоре реализованы. Так, на самарской набережной появятся необычные качели, павильон с выходом к реке, несколько арт-объектов, которые подчеркнут уникальную красоту набережной, нестандартная конструкция для отдыха, летающая структура. Также организаторы создадут игровое пространство, где каждый житель и гость города сможет почувствовать себя архитектором и создать свой шедевр.Внешний вид проектов останется интригой вплоть до начала фестиваля - 7 июня.