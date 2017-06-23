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На самарских улицах начали использовать «корчеватель пней»

В пятницу, 23 июня, с помощью нового навесного оборудования выкорчевали пень у дома №66 по улице Ульяновской.

Специалисты МП «Благоустройство» начали использовать в работе новый «девайс». Специальное навесное оборудование устанавливают на трактор для того, чтобы выкорчевывать пни.

- Это гораздо быстрее, чем вручную. Наше предприятие впервые использует эту технологию, - пояснила главный специалист МП «Благоустройство» Елена Белугина.

Для того, чтобы удалить пень, механизм может погружаться в землю на глубину до 70 см, поэтому новый саженец на этом месте можно посадить сразу же.
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Дата: 23 июня 2017 , 13:43
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Автор текста: Яна Емелина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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