На самарских улицах начали использовать «корчеватель пней»

Специалисты МП «Благоустройство» начали использовать в работе новый «девайс». Специальное навесное оборудование устанавливают на трактор для того, чтобы выкорчевывать пни.- Это гораздо быстрее, чем вручную. Наше предприятие впервые использует эту технологию, - пояснила главный специалист МП «Благоустройство» Елена Белугина.Для того, чтобы удалить пень, механизм может погружаться в землю на глубину до 70 см, поэтому новый саженец на этом месте можно посадить сразу же.