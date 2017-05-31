На самарских пляжах запрещено выгуливать собак

Как сообщает пресс-служба городской администрации, во время молодежного форума «iВолга» и Грушинского фестиваля планируется дополнительно оборудовать пляж в районе Фестивальной поляны. Пляж в районе IV очереди самарской набережной в этом сезоне работать не будет. На этот участок доступ отдыхающих временно ограничен из-за реконструкции набережной.На городских пляжах установят мусорные контейнеры и урны, а также приспособления для мытья ног и биотуалеты. На территории всех пляжей появятся 78 стоек со спасательными кругами. Кроме того, на всех официальных пляжах будут работать спасательные посты.По словам начальника отдела по благоустройству и озеленению управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии городской администрации Леонида Дюгаева, на пляжи Самары в этом году планируется завезти более 15 тысяч тонн песка, который, отметим, обновляется один раз в год - перед началом купального сезона.Необходимо отметить, что также будут организованы места купания для детей и граждан, не умеющих плавать, с глубиной 1,2 м (с ограждением зоны купания как на воде, так и на песке). Детский пляж откроется в районе I очереди набережной, а еще один детский пляж с IV очереди набережной будет перенесен на береговую зону под спуском по улице Советской Армии.На пляже I очереди набережной реки Волга (в районе спуска по Некрасовской) будет оборудована пляжная зона для маломобильных групп населения с укладкой настила из твердого покрытия, установят специальные раздевалки и туалеты, поручни для схода в воду, организуют дежурство волонтеров. В настоящее время прорабатываются нюансы с учетом пожеланий общественных организаций инвалидов.Отметим, что на время пляжного сезона в обязательном порядке предусмотрено подтверждение качества воды: по микробиологическим показателям – еженедельно, по паразитологическим и санитарно-гигиеническим показателям - раз в месяц.При наличии положительного санитарного заключения проб воды сотрудниками ГИМС будет проводиться техническое освидетельствование.Также в течение всего купального сезона будет осуществляться очистка дна акватории пляжей от посторонних предметов и ежедневная двухразовая уборка территории пляжей (с вывозом мусора). В случае установления жаркой погоды и увеличения количества отдыхающих соответственно увеличится и кратность уборки. Во избежание распространения инфекционных заболеваний выгул на пляжах домашних животных запрещен. В случае несоответствий воды нормам на спасательных постах будут устанавливаться информационные предупредительные аншлаги и вывешиваться черный шар.