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На самарских пляжах запрещено выгуливать собак

Начало купального сезона в Самаре запланировано на 15 июня. В этом году для отдыха самарцев будет подготовлено 7 городских пляжей: пляжи на I, II очередях набережной, на спуске улицы Советской Армии, Барбошиной поляне, возле СФГУП «Санаторий Можайский», в районе Загородного парка и пляж Красноглинского района.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, во время молодежного форума «iВолга» и Грушинского фестиваля планируется дополнительно оборудовать пляж в районе Фестивальной поляны. Пляж в районе IV очереди самарской набережной в этом сезоне работать не будет. На этот участок доступ отдыхающих временно ограничен из-за реконструкции набережной.

На городских пляжах установят мусорные контейнеры и урны, а также приспособления для мытья ног и биотуалеты. На территории всех пляжей появятся 78 стоек со спасательными кругами. Кроме того, на всех официальных пляжах будут работать спасательные посты.

По словам начальника отдела по благоустройству и озеленению управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии городской администрации Леонида Дюгаева, на пляжи Самары в этом году планируется завезти более 15 тысяч тонн песка, который, отметим, обновляется один раз в год - перед началом купального сезона.

Необходимо отметить, что также будут организованы места купания для детей и граждан, не умеющих плавать, с глубиной 1,2 м (с ограждением зоны купания как на воде, так и на песке). Детский пляж откроется в районе I очереди набережной, а еще один детский пляж с IV очереди набережной будет перенесен на береговую зону под спуском по улице Советской Армии.

На пляже I очереди набережной реки Волга (в районе спуска по Некрасовской) будет оборудована пляжная зона для маломобильных групп населения с укладкой настила из твердого покрытия, установят специальные раздевалки и туалеты, поручни для схода в воду, организуют дежурство волонтеров. В настоящее время прорабатываются нюансы с учетом пожеланий общественных организаций инвалидов.

Отметим, что на время пляжного сезона в обязательном порядке предусмотрено подтверждение качества воды: по микробиологическим показателям – еженедельно, по паразитологическим и санитарно-гигиеническим показателям - раз в месяц.

При наличии положительного санитарного заключения проб воды сотрудниками ГИМС будет проводиться техническое освидетельствование.

Также в течение всего купального сезона будет осуществляться очистка дна акватории пляжей от посторонних предметов и ежедневная двухразовая уборка территории пляжей (с вывозом мусора). В случае установления жаркой погоды и увеличения количества отдыхающих соответственно увеличится и кратность уборки. Во избежание распространения инфекционных заболеваний выгул на пляжах домашних животных запрещен. В случае несоответствий воды нормам на спасательных постах будут устанавливаться информационные предупредительные аншлаги и вывешиваться черный шар.
Дата: 31 мая 2017 , 14:43
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Владимир Пермяков
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