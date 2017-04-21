На ремонт площади Куйбышева потратят 430 миллионов рублей

На площади планируется обновить асфальтобетонное покрытие, уложить бетонной плиткой дорожки и тротуары, заменить бордюры, уложить новый газон и отремонтировать систему полива.



Также запланирована установка ландшафтных композиций на футбольную тему, пешеходных ограждений, пандусов и подъемных устройств для маломобильных граждан.

Обновят и Струковский парк. На эти цели направлено более 300 миллионов рублей. Комплексное благоустройство ведется также на всех гостевых маршрутах предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре.