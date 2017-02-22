На ремонт Волжского шоссе в Самаре потратят 215 млн рублей
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет компанию, которая выполнит ремонт Волжского шоссе на участке от ул. Демократической до Московского шоссе в Самаре.
Дорога, о которой идет речь, имеет статус магистральной улицы общегородского значения. Ее протяженность - 3,286 км. Согласно графику проведения работ, они должны быть завершены в октябре 2017 года.
В числе подготовительных работ, которые предстоит выполнить подрядчику, - разборка существующих дорожных сооружений (в том числе, знаков, стоек, бортового камня, автопавильонов и др.). Исполнитель также должен провести расчистку территории от древесно-кустарниковой растительности и вырубить некоторые деревья. На время выполнения работ подрядчик должен организовать движение в местах их выполнения: временные остановки, дорожные знаки и разметку. После этого компания должна выполнить основные ремонтные работы.
Дорога, о которой идет речь, имеет статус магистральной улицы общегородского значения. Ее протяженность - 3,286 км. Согласно графику проведения работ, они должны быть завершены в октябре 2017 года.
В числе подготовительных работ, которые предстоит выполнить подрядчику, - разборка существующих дорожных сооружений (в том числе, знаков, стоек, бортового камня, автопавильонов и др.). Исполнитель также должен провести расчистку территории от древесно-кустарниковой растительности и вырубить некоторые деревья. На время выполнения работ подрядчик должен организовать движение в местах их выполнения: временные остановки, дорожные знаки и разметку. После этого компания должна выполнить основные ремонтные работы.
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