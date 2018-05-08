На реконструкцию улицы Дачной из бюджета выделено 5 млн рублей

Дорога булет четырехполосной.



Как рассказала Елена Бондаренко, руководитель департамента градостроительства администрации Самары, в 2019 году в бюджете предусмотрены средства на завершение корректировки проекта реконструкции Дачной от улицы Пензенской до Московского шоссе. Планируется завершить корректировку плана, пройти государственную экспертизу и начать строительство дороги уже в следующем году. Елена Бондаренко предполагает, что при благоприятных условиях реконструкция Дачной завершится за один строительный сезон. Предусмотрено комплексное благоустройство улицы, в том числе ремонт тротуаров.



Данный транспортный поперечник является приоритетным для города, вопрос о его финансировании поднимается с 2011 года. Это будет магистраль районного значения протяженностью 1 километр 98 метров. Согласно проекту, она будет четырехполосной, каждая полоса - шириной в 3,5 метра.