На реконструкцию четвертой очереди набережной направят еще 202, 5 млн рублей
Такое предложение поступило на заседании комитета по бюджету, налогам и экономике городской думы.
Как рассказал заместитель руководителя департамента финансов и экономического развития администрации Самары Владислав Зотов, выделение дополнительных средств на реконструкцию рекреационной зоны в размере 202,5 млн рублей станет возможным благодаря поступлениям субсидий из вышестоящих бюджетов в размере 465,9 млн рублей.
Из них 17,8 млн рублей пойдут на оплату продуктов питания в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 99,9 млн рублей направят на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или жилищное строительство в рамках программы «Молодой семье - доступное жилье», 145,6 млн рублей – на проектирование, ремонт и реставрацию объектов историко-культурного значения, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, 202,5 млн рублей потратят на реконструкцию территории набережной.
Напомним, работы по реконструкции четвертой очереди набережной стартовали в середине марта этого года. В рамках работ предусмотрено строительство большой детской и спортивной площадок, амфитеатра, рассчитанного на 500 мест, а также фонтана площадью около 400 метров. На время проведения реконструкции набережная и пляж будут закрыты для посещения. В соответствии с графиком, работы должны быть завершены к марту 2018 года, однако властями города поставлена задача максимально сократить сроки и выполнить большую часть работ в этом году.
Как рассказал заместитель руководителя департамента финансов и экономического развития администрации Самары Владислав Зотов, выделение дополнительных средств на реконструкцию рекреационной зоны в размере 202,5 млн рублей станет возможным благодаря поступлениям субсидий из вышестоящих бюджетов в размере 465,9 млн рублей.
Из них 17,8 млн рублей пойдут на оплату продуктов питания в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, 99,9 млн рублей направят на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или жилищное строительство в рамках программы «Молодой семье - доступное жилье», 145,6 млн рублей – на проектирование, ремонт и реставрацию объектов историко-культурного значения, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, 202,5 млн рублей потратят на реконструкцию территории набережной.
Напомним, работы по реконструкции четвертой очереди набережной стартовали в середине марта этого года. В рамках работ предусмотрено строительство большой детской и спортивной площадок, амфитеатра, рассчитанного на 500 мест, а также фонтана площадью около 400 метров. На время проведения реконструкции набережная и пляж будут закрыты для посещения. В соответствии с графиком, работы должны быть завершены к марту 2018 года, однако властями города поставлена задача максимально сократить сроки и выполнить большую часть работ в этом году.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
7 июня 2017
242
7 июня 2017
236
7 июня 2017 , 19:56
242
Следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК РФ по области возбуждено уголовное дело...
7 июня 2017 , 19:10
114
В «Художественном» состоится премьера самарского фильма о писателе, попавшем в свою собственную книгу
19 июня в 19:00 в ЦРК «Художественный» (ул. Куйбышева, 105) пройдет премьера...
7 июня 2017 , 17:52
159
Во вторник, 6 июня, Советский районный суд заочно признал молодого человека виновным в...
7 июня 2017 , 17:19
240
Такое предложение поступило на заседании комитета по бюджету, налогам и экономике городской...
7 июня 2017 , 16:28
670
Авария произошла во вторник, 6 июня, в 13:20 на 53 километре дороги «Подъезд к городу...
7 июня 2017 , 16:24
287
7 июня 2017 , 16:12
123
На Гребном канале в Крылатском прошли Международные соревнования по академической гребле.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
25 мая 2017
7142
5
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
23 мая 2017
5238
1
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
9 мая 2017
4825
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
10 мая 2017
3535
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая, в 21:50 на станции Новоотрадная.
19 мая 2017
908
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
23 мая 2017
700
1
Каждый горожанин знает, что в Самаре продолжается строительство метрополитена.
26 мая 2017
750
Собираетесь на природу. Хотите весело и беззаботно отдохнуть. Вперед, но не забывайте, что там...
2 июня 2017
783
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...