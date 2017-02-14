На реке Сызранке под лёд провалился снегоход
Инцидент произошел в субботу, 11 февраля, в Сызрани.
Как сообщает «КТВ-Луч», на реке Сызранке провалился снегоход. Лёд под транспортом треснул недалеко от берега, близ гидроэлектростанции. Люди смогли выбраться на сушу, пострадавших нет. Однако сам снегоход погрузился в воду.
Напомним, безопасным для пешехода считается лед толщиной 7 см, для группы пешеходов – 10 см, для транспорта – не менее 40 см.
Как сообщает «КТВ-Луч», на реке Сызранке провалился снегоход. Лёд под транспортом треснул недалеко от берега, близ гидроэлектростанции. Люди смогли выбраться на сушу, пострадавших нет. Однако сам снегоход погрузился в воду.
Напомним, безопасным для пешехода считается лед толщиной 7 см, для группы пешеходов – 10 см, для транспорта – не менее 40 см.
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