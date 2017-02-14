На реке Сызранке под лёд провалился снегоход

Как сообщает «КТВ-Луч», на реке Сызранке провалился снегоход. Лёд под транспортом треснул недалеко от берега, близ гидроэлектростанции. Люди смогли выбраться на сушу, пострадавших нет. Однако сам снегоход погрузился в воду.Напомним, безопасным для пешехода считается лед толщиной 7 см, для группы пешеходов – 10 см, для транспорта – не менее 40 см.