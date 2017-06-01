На проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции Дворца Спорта потратят около 49 млн рублей

Начальная цена контракта составляет 49,1 млн рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета.В рамках контракта подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию для строительства объекта. В частности, нужно предусмотреть в проекте стояночные места (разметку) для легковых автомобилей, устройство контрольно-пропускного пункта (на 2 поста) с шлагбаумами, оборудованных средствами защиты на предмет обнаружения оружия, взрывчатки и боеприпасов, благоустройство прилегающей территории с применением мощения тротуарной плиткой, малых архитектурных форм (скамьи, урны, цветочницы и др.), декоративных элементов, озеленения и уличного освещения на площади не менее 7,5 тысяч кв.м. Благоустройство должно вестись с учетом территории цирка и другой окружающей застройки. Кроме того, при проектировании необходимо учесть основные направления и развитие транспортных и пешеходных потоков района, а также принять во внимание, что предельная высота здания после реконструкции должна быть не более 28 метров.Эскизный проект и основные планировочные решения и функциональное зонирование нужно будет согласовать с заказчиком – министерством спорта Самарской области, главным архитектором области и главным архитектором города.Инженерные изыскания и проектная документация должны быть выполнены в течение месяца с даты заключения контракта, а их госэкспертиза должна быть проведена течение 40 дней со дня завершения работ.Заявки на участие в торгах принимаются до 21 июня. Аукцион в электронной форме состоится 23 июня.