На проспекте Ленина рисуют граффити к Чемпионату мира
Рисунок должны закончить к началу июня.
Студия «Самара Граффити» на проспекте Ленина, 1 создает граффити к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Художники рисуют на небольшой кирпичной стене у дома. Там уже появился мяч и официальный талисман ЧМ-2018 – Забивака. Как рассказали sgpress.ru в студии, художники изобразят также девушек-болельщиков и флаги всех стран, команды которых будут играть во время ЧМ-2018 в Самаре. Граффити должны закончить к началу июня.
Студия «Самара Граффити» на проспекте Ленина, 1 создает граффити к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Художники рисуют на небольшой кирпичной стене у дома. Там уже появился мяч и официальный талисман ЧМ-2018 – Забивака. Как рассказали sgpress.ru в студии, художники изобразят также девушек-болельщиков и флаги всех стран, команды которых будут играть во время ЧМ-2018 в Самаре. Граффити должны закончить к началу июня.
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