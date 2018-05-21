21 мая 2018 года,
11:49
$ 61.94    73.18   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

На проспекте Ленина рисуют граффити к Чемпионату мира

Рисунок должны закончить к началу июня.

Студия «Самара Граффити» на проспекте Ленина, 1 создает граффити к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Художники рисуют на небольшой кирпичной стене у дома. Там уже появился мяч и официальный талисман ЧМ-2018 – Забивака. Как рассказали sgpress.ru в студии, художники изобразят также девушек-болельщиков и флаги всех стран, команды которых будут играть во время ЧМ-2018 в Самаре. Граффити должны закончить к началу июня. 




Дата: 21 мая 2018 , 11:25
70
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: vk.com/graffiti_samara
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
С 25 мая самарские таможенники будут осматривать грузы с помощью спецоборудования
21 мая 2018
43
С 25 мая самарские таможенники будут осматривать грузы с помощью спецоборудования
На проспекте Ленина рисуют граффити к Чемпионату мира
21 мая 2018
70
На проспекте Ленина рисуют граффити к Чемпионату мира
В Самаре полицейские нашли больше двух килограммов синтетического наркотика
21 мая 2018
121
В Самаре полицейские нашли больше двух килограммов синтетического наркотика
На выставке в Художественном музее представили уникальную рукопись
21 мая 2018
170
На выставке в Художественном музее представили уникальную рукопись
Проекты двух детских поликлиник в Самаре должны разработать к июню 2019 года
20 мая 2018
584
Проекты двух детских поликлиник в Самаре должны разработать к июню 2019 года
В Самаре прошла акция «Ночь музеев»
20 мая 2018
397
В Самаре прошла акция «Ночь музеев»
Самару посетил личный повар Путина, Ельцина и Горбачева
20 мая 2018
531
Самару посетил личный повар Путина, Ельцина и Горбачева
Состоялся первый фестиваль театрального карнавала «АРАМАС»
19 мая 2018
650
Состоялся первый фестиваль театрального карнавала «АРАМАС»
В Самаре состоялось открытие музея Эльдара Рязанова
19 мая 2018
900
В Самаре состоялось открытие музея Эльдара Рязанова
Лента новостей
21 мая 2018 , 11:34
43
С 25 мая самарские таможенники будут осматривать грузы с помощью спецоборудования
Специальный мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК) привезут в город в среду, 23...
21 мая 2018 , 11:25
70
На проспекте Ленина рисуют граффити к Чемпионату мира
Рисунок должны закончить к началу июня.
21 мая 2018 , 10:04
121
В Самаре полицейские нашли больше двух килограммов синтетического наркотика
Тайник обнаружили возле одного из зданий на проспекте Кирова.
20 мая 2018 , 17:34
584
Проекты двух детских поликлиник в Самаре должны разработать к июню 2019 года
Первое медучреждение на 500 посещений за смену будет располагаться на улице Запорожской, 26,...
20 мая 2018 , 14:10
397
В Самаре прошла акция «Ночь музеев»
 В субботу, 19 мая, все музеи нашего города приготовили для своих гостей обширную...
19 мая 2018 , 18:49
650
Состоялся первый фестиваль театрального карнавала «АРАМАС»
Праздник прошел в субботу, 19 мая, в парке Молодежный.
19 мая 2018 , 18:13
900
В Самаре состоялось открытие музея Эльдара Рязанова
В субботу, 19 мая, распахнул свои двери первый в России музей Эльдара Рязанова. Он находится в...
19 мая 2018 , 16:45
610
Селфи у Рязанова. Самарцы побывали на открытии музея именитого режиссера
В субботу, 19 мая, в Самаре открылся музей Эльдара Рязанова. Мы попросили...
21 мая 2018 , 09:15
170
На выставке в Художественном музее представили уникальную рукопись
В художественном музее открылась уникальная выставка «Самарские древности»,...
20 мая 2018 , 13:38
328
Исторические версии. Как открывали реальное училище. Часть 1
Сотрудники Центрального государственного архива Самарской области предоставили в распоряжение...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4396
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
День Победы в Самаре. Как это будет
8 мая 2018
3416
День Победы в Самаре. Как это будет
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
16 мая 2018
3287
"Самара Арена" приняла третий тестовый матч
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ. 
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
6 мая 2018
3156
2
Что нужно знать самарцам о втором матче на «Самара Арене»
В воскресенье, 6 мая,     в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
11 мая 2018
2673
В Самаре ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
2 мая 2018
4396
Прошлое и настоящее парка Гагарина. Виртуальный гид
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
30 апреля 2018
2155
Новая «старая» набережная. Виртуальный гид
Длина самарской набережной около пяти километров. 
Новая набережная. Виртуальный гид
1 мая 2018
2267
1
Новая набережная. Виртуальный гид
Вторая очередь набережной между  бассейном «ЦСКА ВВС»  и заводом...
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
30 апреля 2018
1699
Киноизмышлизм. «Тоня против всех» - рок-н-рольщица на льду (18+)
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
1 мая 2018
1653
Киноизмышлизм. «Скиф» - только хардкор (18+)
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.