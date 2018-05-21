На проспекте Ленина рисуют граффити к Чемпионату мира

Рисунок должны закончить к началу июня.



Студия «Самара Граффити» на проспекте Ленина, 1 создает граффити к предстоящему Чемпионату мира по футболу. Художники рисуют на небольшой кирпичной стене у дома. Там уже появился мяч и официальный талисман ЧМ-2018 – Забивака. Как рассказали sgpress.ru в студии, художники изобразят также девушек-болельщиков и флаги всех стран, команды которых будут играть во время ЧМ-2018 в Самаре. Граффити должны закончить к началу июня.