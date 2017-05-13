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На проспекте Кирова в Самаре "Приора" въехала в подземный переход, погиб пассажир

Поздно вечером в пятницу, 12 мая, в Промышленном районе города произошла серьезная авария.

Как говорится в сообщении ГУ МВД по Самарской области, примерно в 22:50 около дома №77б по проспекту Кирова, между Заводским шоссе и улицей Береговой водитель автомашины «Приора», не справившись с управлением, выехал на разделительный газон. После этого он врезался в подземный пешеходный переход.

В результате ДТП пассажир "Приоры" погиб на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности произошедшего.

Видео ДТП163.рф
Дата: 13 мая 2017 , 10:04
560
Автор текста: Кирилл Ляхманов
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