На проспекте Кирова в Самаре "Приора" въехала в подземный переход, погиб пассажир

Как говорится в сообщении ГУ МВД по Самарской области, примерно в 22:50 около дома №77б по проспекту Кирова, между Заводским шоссе и улицей Береговой водитель автомашины «Приора», не справившись с управлением, выехал на разделительный газон. После этого он врезался в подземный пешеходный переход.В результате ДТП пассажир "Приоры" погиб на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности произошедшего.Видео ДТП163.рф