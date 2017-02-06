На прошлой неделе самая большая пробка в регионе была на трассе М-5-Урал под Тольятти

Согласно результатам работы сервиса Яндекс. Пробки, плотный поток, оценивающийся в в 7 баллов, был зафиксирован в понедельник, среду и пятницу, во второй половине дня и во вторник, как утром, так и вечером. В субботу светофор Яндекс.Пробок зафиксировал 4 балла, в воскресенье – 5 баллов.Самая длинная пробка недели - 10 км была отмечена сервисом 2 февраля на трассе М-5 Урал (в районе Тольятти) на участке от Поволжской развязки до поселка Винтай.Помимо нее в ТОП пробок в период с 30 января по 5 февраля попали заторы на Демократической и Ново-Садовой (2 февраля); Южное шоссе, улица Авроры, Южный мост (31 января и 2 февраля ), М-5 Урал в районе Тольятти от плотины до Жигулёвска (5 февраля).