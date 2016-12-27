На профилактической акции ГИБДД школьники учили взрослых правильно переходить дорогу

Мероприятие прошло при участии департамента образования и региональной общественной организации «Самарский клуб такси».80 волонтеров - ученики шести школ вышли на сложный перекресток и переходили его много раз, соблюдая правила, то есть по «зебрам» и только на зеленый свет. Ребята несли плакаты, в которых призывали участников движения быть внимательнее на магистралях и уважать друг друга. Вторая группа школьников держала буквы, которые собирались во фразу: «Самара без ДТП». Другие дети раздавали пешеходам световозвращающие элементы.Во время работы зеленого сигнала светофоров инспекторы использовали громкоговоритель и обращали внимание, что проезжую часть нужно переходить под прямым углом к краю проезжей части.