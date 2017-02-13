На приём в первые классы самарских школ подано уже почти 11 тыс.заявлений

Руководитель департамента образования Лилия Галузина напомнила, что приём заявлений проводился в электронном виде. Информация о том, каким образом и в какие сроки можно его подать, была опубликована на нескольких официальных источниках - сайте министерства образования региона, департамента, а также на сайтах школ. С 16 по 28 ноября работал специальный интернет-ресурс, на котором родители (законные представители) могли потренироваться и в тестовом режиме подать заявления. Все эти меры дали результат: по словам Галузиной, жалоб на сбои и технические ошибки почти не было.По словам руководителя департамента образования, в этом году при приёме заявлений в первые классы стала актуальна тема нехватки мест с школах. По словам Галузиной, ежегодно за последние несколько лет наблюдалось увеличение численности школьников в среднем на 600 человек.В этом году в первые классы школ планируется принять 13 550 человек. Это примерно на 660 детей больше, чем годом ранее.Галузина напомнила, что приём проходит в несколько этапов. Первыми его начинают образовательные учреждения, которые обслуживают весь город - это лицеи и гимназии. 30 января стартовал прием заявлений во все школы, за которыми закреплены участки. Сейчас идёт первая волна поступлений, она продлится до 30 июня. Информация о старте второй волны, в рамках которой можно будет подать заявления на свободные места в школах вне зависимости от места проживания, будет обнародована по мере поступления.По последним данным, на приём в первые классы школ подано уже 10 927 заявлений. 20 школ больше не принимают учеников (кроме лицеев и гимназий, это учреждения образования в местах массовой новой жилой застройки).Комментируя этот доклад, Олег Фурсов сказал, что перед городскими властями стоит важная задача:- В этом году мы определили несколько потенциальных площадок под новые образовательные учреждения. Давайте в мае заслушаем доклад о том, как развивается ситуация по строительству новых школ. Есть варианты муниципального-частного партнёрства и госфинансирования. Посмотрим, что у нас получается, - сказал мэр.