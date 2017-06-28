На правом берегу Волги в Самаре установили 24 площадки для сбора отходов

На правом берегу Волги и прилегающих островах в черте Самары установлены 24 сборно-разборные площадки для сбора мусора. Они находятся на островах Поджабный, Зелененький, Голодный, в затоне Грязный, в районе пристани Зеленая Роща, на Верхнем пляже. Отсюда мусор вывозят на специализированных судах для дальнейшей утилизации.Кроме того, 18 бункеров-накопителей размещены на левом берегу рек Волга, Самара и Татьянка. Мусор вывозят три раза в неделю.Сейчас также проводятся работы по очистке береговой полосы правобережья Волги и островов, а также береговой полосы левого берега Волги и рек Самара и Татьянка.