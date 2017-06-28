28 июня 2017 года,
17:16
$ 58.88    65.96   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

На правом берегу Волги в Самаре установили 24 площадки для сбора отходов

Планируется, что в этом году от мусора очистят 627 тысяч квадратных метров водоохранных зон. Всего вывезут около 18 тысяч кубометров отходов.

На правом берегу Волги и прилегающих островах в черте Самары установлены 24 сборно-разборные площадки для сбора мусора. Они находятся на островах Поджабный, Зелененький, Голодный, в затоне Грязный, в районе пристани Зеленая Роща, на Верхнем пляже. Отсюда мусор вывозят на специализированных судах для дальнейшей утилизации.

Кроме того, 18 бункеров-накопителей размещены на левом берегу рек Волга, Самара и Татьянка. Мусор вывозят три раза в неделю.

Сейчас также проводятся работы по очистке береговой полосы правобережья Волги и островов, а также береговой полосы левого берега Волги и рек Самара и Татьянка.
 
Фотогалерея
Фото 121289Фото 121291Фото 121292Фото 121293Фото 121294Фото 121295Фото 121296Фото 121297
Дата: 28 июня 2017 , 12:42
220
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самарской области затопило 10 приусадебных участков
28 июня 2017
99
В Самарской области затопило 10 приусадебных участков
Сбербанк приобрел облигации Самарской и Волгоградской областей
28 июня 2017
97
Сбербанк приобрел облигации Самарской и Волгоградской областей
Мэрия заставит подрядчика устранить провал на улице XXII Партсъезда
28 июня 2017
338
Мэрия заставит подрядчика устранить провал на улице XXII Партсъезда
На правом берегу Волги в Самаре установили 24 площадки для сбора отходов
28 июня 2017
220
На правом берегу Волги в Самаре установили 24 площадки для сбора отходов
Самарский турменеджер похитила миллион рублей у желающих отдохнуть за границей
28 июня 2017
737
Самарский турменеджер похитила миллион рублей у желающих отдохнуть за границей
Фрунзенский мост готов более чем на треть
28 июня 2017
268
Фрунзенский мост готов более чем на треть
В Самаре осудили посредников, поселивших нелегалов на Красной Глинке
28 июня 2017
301
 
В Самаре осудили посредников, поселивших нелегалов на Красной Глинке
В Самарском университете хотят учиться более 80 зарубежных студентов
28 июня 2017
144
В Самарском университете хотят учиться более 80 зарубежных студентов
Стадион «Нефтяник» в Самаре откроют в августе
28 июня 2017
298
Стадион «Нефтяник» в Самаре откроют в августе
Лента новостей
28 июня 2017 , 14:57
99
В Самарской области затопило 10 приусадебных участков
После дождя произошел перелив дамбы в Пестравском районе.
28 июня 2017 , 14:18
97
Сбербанк приобрел облигации Самарской и Волгоградской областей
В обоих случаях размещено 10 млн облигаций номиналом в 1000 рублей и сроком обращения 7 лет. 
28 июня 2017 , 13:56
165
65 квартир в новостройках на пересечении Блюхера и Советской Армии в Самаре отдадут детям-сиротам
Дома сдадут к августу этого года.
28 июня 2017 , 12:57
338
Мэрия заставит подрядчика устранить провал на улице XXII Партсъезда
По данным администрации Самары, на участке дороги возле дома №1 на улице XXII Партсъезда...
28 июня 2017 , 12:42
220
На правом берегу Волги в Самаре установили 24 площадки для сбора отходов
Планируется, что в этом году от мусора очистят 627 тысяч квадратных метров водоохранных зон....
28 июня 2017 , 12:01
737
Самарский турменеджер похитила миллион рублей у желающих отдохнуть за границей
Октябрьский районный суд Самары приговорил менеджера турфирмы ООО «Отдыхать легко» к...
28 июня 2017 , 11:42
268
Фрунзенский мост готов более чем на треть
В настоящее время завершены работы по возведению русловых опор № 1, 2, 5, 7, 8. В заключительной...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
9051
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
6963
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
5484
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
Трамвайную линию у нового стадиона пустят через тоннель
2 июня 2017
4081
Трамвайную линию у нового стадиона пустят через тоннель
Планируется, что в апреле 2018 года она будет сдана в эксплуатацию.
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
16 июня 2017
511
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
16 июня 2017
955
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
14 июня 2017
514
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
8 июня 2017
477
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.