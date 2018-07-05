На полях ЧМ-2018. За кого болеть в четвертьфинале

За кого будет болеть футбольная Самара? Тут мнения разделились. Уругвайцев Суареса и Кавани теперь мы знаем близко. Они играли на «Самара Арене». Так же, как и великий бразилец Неймар. Может быть, за них - первооткрывателей и триумфаторов «Самара Арены»?



6 июля. Нижний Новгород. 18.00 (время самарское). Уругвай - Франция. ТВ Россия 1



Связка нападения Суарес - Кавани стала визитной карточкой сборной Уругвая и ее атакующей мощи. Мы знаем, чего стоит длиннющий пас Луиса с фланга на голову набегающего Эдинсона. Это точно гол. Как и фланговый прострел Кавани на Суареса. Это тоже стопроцентная пробоина. Мы помним, как играючи уругвайцы разобрались с нашей сборной. Как не выдержали нервы у Игоря Смольникова и россиянам пришлось доигрывать матч вдесятером. Теперь любопытно взглянуть, как команда Оскара Табареса - помните тренера в инвалидной коляске - устроит головомойку французам. Матч явно будет идти на встречных курсах - обе команды исповедуют именно остроатакующий футбол и не засиживаются в окопах. Напомним, главные бомбардиры у французов - Антуан Гризманн и Поль Погба.



Чьи тактическая схема и индивидуальное мастерство возьмут верх, тот и будет сражаться в полуфинале с победителем дуэта Бразилия - Бельгия. Для сборной Уругвая это может быть как поощрительный приз. Четыре года назад в 1/8 финала Суарес и Кавани уступили крепкой сборной Колумбии (0:2) и теперь мечтают сделать шаг вперед.



Восемь лет назад французы остановились на групповом турнире. Четыре года назад добрались до четвертьфинала, но на пути встал будущий чемпион мира - сборная Германии, переигравшая их с минимальным счетом. Теперь немцев нет, но впереди маячат не менее убойные Бразилия с Бельгией.



6 июля. Казань. 22.00. Бразилия - Бельгия. ТВ Россия 1



Бельгия потрясла всех, фантастически отыгравшись в матче с Японией и одержав волевую победу со свистком арбитра в основное время. К 52-й минуте команда Роберто Мартинеса горела - 0:2, но вышедшие на замену Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед») и Насер Шадли («Вест Бромвич») втащили команду в четвертьфинал. Победный гол «красные дьяволы» забили после блестящей контратаки. И это закономерно - из оставшихся на Чемпионате сборных именно Бельгия лучше всех распоряжается свободными зонами. Пресс атак просто вжал японцев в штрафную, что в итоге и принесло успех.



Одним из героев матча, если помните, стал 25-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Он в бельгийской команде как штатный психолог. Двумя-тремя фразами 190-сантиметровый темнокожий гигант может успокоить партнеров и настроить их как комиссар на «последний и решительный бой». Лукаку забил два гола (Панаме и Тунису) и отметился no touch пасом. Он классно пропустил мяч, оставив Шадли перед пустыми воротами Японии. Кстати, завтра у бразильцев из-за дисквалификации не сыграет Каземиро. Шикарный шанс выпадает Бельгии.



Если звезды на небе сходятся в правильном порядке, бразильцы подтверждают прогнозы. В отношении них они всегда одинаковые - первое место и никаких вторых. Но для этого требуется совпадение нескольких условий: выдающийся состав, идеально отлаженный центр защиты, блистательный вратарь, ослепительные мегазвезды на трех-четырех позициях и тренер в расцвете сил и творческо-тактических идей. Именно так было в эпоху Пеле, в 1994-м и 2002-м. Сейчас, как утверждают эксперты, ситуация в сборной больше напоминает 80-е: команда хороша собой, в ней полным-полно шикарных игроков, но есть сомнения насчет вратарей, и, конечно, в дефиците мегазвезды, те, чей яркий свет донесется и до потомков через много лет. Кроме, разве что, Марсело и Неймара, таких в нынешней сборной Бразилии нет.



Есть и иное мнение специалистов, что Бразилия в одну калитку вынесет эту странную Бельгию. Команда, обладающая куда более серьезной игровой структурой, вряд ли будет валять дурака 70 минут и, как в матче с Японией, пропустит от Бельгии два безответных мяча. Это нонсенс. Именно поэтому Бразилия - явный фаворит матча.



• В нынешнем составе сборной России немало игроков, чья спортивная судьба прямо связана с футбольной Самарой. Например, основной вратарь сборной Игорь Акинфеев дебютировал в премьер-лиге в Самаре 31 мая 2003 года в составе ЦСКА. Тогда он сумел не только отстоять ворота, но и отбить пенальти после удара Андрея Каряки. В матче с «Крыльями» начал свою профессиональную карьеру еще один голкипер нынешней сборной - игрок бельгийского «Брюгге» Владимир Габулов. Случилось это в 2001 году в Москве. Тогда Габулову

было 17 лет, он играл за столичное «Динамо». Оставить сухими свои ворота в дебютном матче у юного голкипера не вышло - «Крылья» победили 1:0. А еще за «Крылья» играл младший брат Владимира - полузащитник Георгий Габулов. В составе самарцев он выступал с 2014 по 2016 год, провел на поле 47 матчей и забил шесть мячей. Игра с «Крыльями» памятна и для защитника сборной Федора Кудряшова. В 2006 году он дебютировал в премьер-лиге за столичный «Спартак» в матче на «Металлурге» в Самаре.



С Федором Смоловым наши болельщики познакомилась 27 сентября 2008 года. Его столичное «Динамо» сыграло с «Крыльями» вничью - 3:3. За самарцев в том матче забили Антон Бобер и Ян Коллер, оформивший дубль. Защитник Сергей Игнашевич, как известно, отыграл полтора сезона в «Крыльях», где в 1999-м дебютировал в футбольной элите. Три игрока - Алан Дзагоев, Роман Зобнин и Илья Кутепов - воспитанники тольяттинской академии Коноплева. Их тоже видели на «Металлурге».



Кстати, сегодня после пятидневного отдыха «Крылья Советов» отправляются на второй подготовительный сбор. Он пройдет с 5 по 19 июля на севере Австрии. Туда поедут все игроки, работавшие в Сербии, плюс ожидается появление ряда новичков на просмотр. Напомним, что по предварительному календарю первый матч чемпионата страны в премьер-лиге сезона - 2018/2019 «Крылья Советов» сыграют в воскресенье, 29 июля, дома против ЦСКА.



Визит



2 июля президент FIFA Джанни Инфантино посетил матч 1/8 финала мирового первенства между сборными Мексики и Бразилии. Как рассказал руководитель области Дмитрий Азаров, гость высоко оценил уровень организации матчей в Самаре:



- Джанни Инфантино приехал к нам в четвертый раз. Это очень важно. Ему нравится атмосфера на самарском стадионе и то, что происходит на Фестивале болельщиков FIFA. Это значит, что наш город соответствует самым высоким международным требованиям. Также глава региона рассказал, что на «Самара Арене» произошла его встреча с шейхом Катара Хамадом бин Халифа Аль Тани. Стороны обговорили перспективы сотрудничества азиатского государства и Самарской области. Представителям Катара интересен в том числе опыт региона в организации матчей ЧМ-2018.