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На полях ЧМ-2018. Ян Коллер болеет за наших

Футбольная Самара стоически пережила бесславное поражение нашей сборной (0:3) в матче с Уругваем. Критики масса, но и слов поддержки достаточно. Уругвай элементарно оказался россиянам не по зубам. Теперь надо двигаться дальше, извлекать ошибки из произошедшего и готовиться к матчу с Испанией в 1/8 финала, который состоится в воскресенье, 1 июля, в Лужниках.  

Кто не в курсе: в матче с Уругваем мы нанесли лишь три удара по воротам. В том числе один из них при игре 11 на 11. 17 ударов у парней из Южной Америки. У нас самый опасный совершил Денис Черышев - издали. Больше ничего у чужих ворот мы, увы, не создали. Не хватило мастерства и, возможно, удачи. Надеемся, что этой удачи хватит 1 июля в битве против сборной Испании, еле-еле отскочившей от поражения сборной Марокко на последних секундах (2:2). Встречаемся с грандами в 1/8 финала в Лужниках. Сыграть бы с ними по-мароккански. С горящими глазами и холодным сердцем, без грубых просчетов как с Уругваем.

На трибуне «Самара Арены» во время матча мы встретили нашего легендарного чешского легионера «Крыльев Советов» - двухметрового (202 см) Яна Коллера (47 матчей за наш клуб, 16 голов). Часто мы в 2008 - 2009 годах видели его атлетичную фигуру на пляже под Первомайским спуском, где он в свободное время по вечерам с упоением играл в любимый пляжный волейбол. Ян до сих пор, как нам показалось, находится в прекрасной физической форме. И по-прежнему открыт для общения - радушие от этого человека исходит  волнами.

- Рад вас видеть, господа самарские журналисты, - приобнял он каждого со своего гигантского роста. - Помню, как вместе работали десять лет назад. Это были незабываемые годы!

- Чем вы, Ян, занимаетесь сегодня? По-прежнему играете в футбол?

Собеседник от души рассмеялся:

- Нет. Живу с семьей в Монако - я там играл в местном клубе - и курирую чешскую сборную команду U-18. Занимаюсь поиском новых игроков для пражской «Спарты».

- Наверняка смотрели матчи Чемпионата с участием россиян. Что можно сказать об их игре?

- Видел оба прекрасных первых матча. Ваши футболисты должны пройти дальше 1/8 финала. Я на этом Чемпионате болею за Россию. И специально приехал в Самару на матчи мирового первенства. Спасибо за приглашение руководству моего бывшего клуба.

- Узнали Самару после девятилетнего отсутствия?

- Я в восторге от новой Самары! Безусловно, город очень сильно изменился. Новые дороги, гостиницы, аэропорт. Все супер! И та же красавица Волга. Я влюблен в ваш город. Часто вспоминаю о нем.

- Чем запомнились вам «Крылья»?

- За полтора года пребывания в команде я полюбил город и его болельщиков. А еще мне нравилась набережная, самарское пиво, которое не хуже чешского. Словом, я уехал с берегов Волги с массой впечатлений и сегодня очень рад, что провел здесь полтора футбольных сезона. Это было незабываемо. До сих пор я поддерживаю связь с Иржи Ярошиком, Женей Савиным. И, конечно же, слежу за судьбой «Крыльев». Рад, что они вернулись в высший дивизион. Поздравляю!

После матча с Уругваем Ян ко-
ротко прокомментировал итог
встречи:

- В следующем раунде ваша сборная должна сделать все, чтобы избежать ошибок как в матче с Уругваем. И играть лучше.

Мы согласились.

ВЗГЛЯД С ТРИБУНЫ

Алексей Разлацкий, ПОТОМСТВЕННЫЙ БОЛЕЛЬЩИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

• Подходит к концу групповой этап ЧМ-2018. Практика показывает, что сенсации большей частью оказываются разовыми и по итогам трех туров места в двойке лучших занимают те, кто на них и должен быть в соответствии с ожиданиями. Здорово, что cборная России оказалась в числе тех, кто продолжает борьбу за титул.

В то же время матч с Уругваем выявил ряд серьезных проблем нашей команды. Те игроки основы, которых Черчесов решил приберечь (Жирков, Фернандес, Головин), оказались незаменимыми. Вышедший вместо Жиркова Кудряшов лучше смотрится при игре в трех центральных защитников. Заменивший Фернандеса Смольников перегорел и сильно подвел команду своим удалением. Алексей Миранчук, попытавшийся исполнить функции Головина, ничем защиту уругвайцев не удивил. Не выручил и вратарь Акинфеев. Конечно, легкими ставшие результативными удары уругвайцев не назовешь, да и в целом на этом Чемпионате вратари редко становятся героями матчей, но на какое-то хотя бы получудо в исполнении нашего вратаря мы все же рассчитывали.

Сам факт поражения в матче с Уругваем сильно нас огорчать не должен. Черчесов мог выстроить тактику так, как это сделала Дания в матче с Францией, «подарить» зрителям скучнейший матч и получить ничью и первое место в группе. Согласитесь, это было бы как-то не по-хозяйски. Будем считать, что Самаре немного не повезло в том, что результат нашего поединка мало что решал. А Черчесов, в конце концов, несет ответственность за итог турнира, а не за отдельный его матч.

В 1/8 финала во встрече с Испанией российским футболистам надо будет сыграть на максимуме своих возможностей, только это позволит достичь положительного результата. Сборная Марокко показала, что испанцев не надо бояться. Центральная ось сборной России заметно моложе испанской, этот аргумент может стать решающим.


Дата: 28 июня 2018 , 10:33
158
Автор текста: Сергей Волков
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