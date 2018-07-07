На полях ЧМ-2018. «Три короны» против «Трех львов»

Сегодня «Самара Арена» попрощается с Чемпионатом мира на высокой эмоциональной ноте. Мы увидим битву команд, которых никто не называл явными фаворитами, но они сделали все возможное, чтобы их причислили к лику футбольных святых.



«Три короны» против «Трех львов»! Шикарная концовка турнира на нашем новом футбольном стадионе. Но с Чемпионатом мы не прощаемся. Футбольный спектакль в фан-зоне продолжится, напомним, до 15 июля. До вручения Кубка мира победителям.



В четвертьфинал Англия попала, напомним, выиграв в 1/8 по пенальти 4:3 у сборной Колумбии (основное время 1:1, голы забили Кейн, 57 - п (0:1) и Мина, 90+3 (1:1). Джордан Пикфорд отразил удар Карлоса Бакки в серии одиннадцатиметровых и стал одним из героев встречи.



Когда команда Гарета Саутгейта оказалась в более скромной части сетки плей-офф, британские болельщики сразу заговорили о финале. Швейцария, Швеция, Хорватия, Дания, Россия и даже Колумбия - совсем не топы. Топ был один - Испания. Но Игорь Акинфеев его уже ликвидировал. Впереди замаячил полуфинал, где английская сборная не играла с 1990 года. Хорошие шансы англичанам предрекают не только букмекеры, но и разные аналитические модели, соотносящие уровень игры на турнире, уровень состава и возможности соперников. Goalimpact дает им 36% на выход в полуфинал (третий результат среди всех команд), SPI - 38% (тоже третий результат).



Такая оценка кажется справедливой. У Англии лучший за долгие годы шанс, но далеко не гарантия. Шведы не так просты, как кажется.



Швеция - самая оборонительная из команд плей-офф. 33% действий их матчей проходят у их ворот. Они этого не стыдятся. «У нас есть четкая философия, над которой мы с игроками давно работаем. Мы со всеми играем одинаково. Наши принципы - хорошо подготовиться, быть организованными и чертовски заряженными на борьбу», - объяснял тренер Янне Андерссон.



Футбол шведов однообразен и прост. Компактные 4-4-2, которые порой настолько компактные, что восемь из десяти полевых игроков оказываются в своей штрафной. Но в рамках этого простого стиля Швеция очень эффективна.



Забить ей со стандарта, как замечают эксперты, тоже трудно. На данный момент они не дали соперникам создать ни одного явного момента после штрафных и угловых. Пропустили только после невероятного удара Тони Крооса. Здесь их девиз тот же: «Работаем просто, но невероятно слаженно».



Их система опеки практически не менялась от матча к матчу. Обычно шесть футболистов в персональной опеке, трое играют по зонам, а Эмиль Форсберг не дает разыграть коротко. Как и в позиционной обороне - все просто и организовано на высшем уровне.



Описанные сильные стороны Швеции крайне неудобны англичанам. Англия пока ужасна в плане созидания с игры. 78% их проникновений в штрафную - навесы/прострелы со стандартов или с игры (больше всех на турнире). Швеция справляется с обороной таких эпизодов лучше, чем с любой другой задачей. Но между командами все-таки есть пропасть в индивидуальном уровне игроков (особенно учитывая, что у Швеции больше нет Златана Ибрагимовича) - стилистически неудобный соперник, но чрезмерно бояться его точно не нужно.



Но, похоже, внутренние интриги грядущего матча не очень волнуют широкую английскую общественность. Все чаще раздаются уверенные возгласы, что «если Англия не выиграет Чемпионат мира сейчас, то когда вообще это делать?». Отчасти тон задает британская спортивная пресса, отчасти сами болельщики сборной. Даже букмекеры внесли англичан в тройку главных фаворитов Чемпионата мира впервые с 1990 года! Такой ажиотаж вокруг «Трех львов» разгорелся благодаря вылету из турнира завсегдатаев финальных матчей - Германии, Аргентины, Португалии и теперь Испании. Именно победа нашей сборной над испанцами еще больше вселила уверенность в англичан, что это будет именно их Чемпионат.



Составы:



Швеция



Вратари: Карл-Юхан Юнссон («Генгам»), Кристоффер Нордфельдт («Суонси»), Робин Ольсен («Копенгаген»).

Защитники: Людвиг Аугустинссон («Вердер»), Андреас Гранквист («Краснодар»), Филип Хеландер, Эмиль Крафт (оба - «Болонья»), Понтус Янссон («Лидс»), Микаэль Люстиг («Селтик»), Виктор Линделоф («Манчестер Юнайтед»), Мартин Ольссон («Суонси»).

Полузащитники: Виктор Классон («Краснодар»), Джимми Дурмаз («Тулуза»), Альбин Экдаль («Гамбург»), Эмиль Форсберг («РБ Лейпциг»), Оскар Хильемарк («Дженоа»), Себастьян Ларссон («Халл Сити»), Маркус Роден («Кротоне»), Густав Свенссон («Сиэттл»).

Нападающие: Маркус Берг («АльАйн»), Йон Гвидетти («Алавес»), Исаак Телин («Васланд-Беверен»), Ола Тойвонен («Тулуза»).

Тренер: Янне Андерссон.



Англия



Вратари: Джек Батланд («Сток Сити»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»).

Защитники: Трент АлександерАрнольд («Ливерпуль»), Гари Кэхилл («Челси»), Фил Джонс, Эшли Янг (оба - «Манчестер Юнайтед»), Харри Магуайр («Лестер»), Данни Роуз, Киран Триппьер (оба - «Тоттенхэм»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба - «Манчестер Сити»).

Полузащитники: Деле Алли, Эрик Дайер (оба - «Тоттенхэм»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Фабиан Делф («Манчестер Сити»), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Рубен ЛофтусЧик («Челси»).

Нападающие: Харри Кейн («Тоттенхэм), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Джейми Варди («Лестер»), Данни Уэлбек («Арсенал»).

Главный тренер сборной: Гарет Саутгейт.



