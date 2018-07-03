На полях ЧМ-2018. Россия в четвертьфинале

Это был фантастический матч. Вся страна жила в ожидании футбольного чуда в матче с Испанией, у которой мы никогда в истории не выигрывали. И чудо свершилось. Сдержали каток «Красной фурии» в основное время, а в серии пенальти отгрузили экс-чемпионам мира и Европы по полной. Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых. Впервые после 1966 года мы вышли в четвертьфинал мирового первенства. Исторический день для отечественного футбола! В том далеком году сборная СССР стала четвертой. С легендарным вратарем Львом Яшиным. Может быть, сборной России пришла пора замахнуться на медали? Уже с Акинфеевым.



Наставник сборной России Станислав Черчесов оказался прав, избрав против испанцев нехитрую оборонительную тактику. Пять защитников, из них трое центральных, должны были с усиленной полузащитой устроить у собственных ворот бетонную стену. Далее предполагалось с помощью набегов клевать остывающего от бездействия голкипера «Манчестер Юнайтед» де Хеа. Сценарий матча получился поистине интригующим. Сначала в дебюте встречи от пятки Сергея Игнашевича мяч, подленько срикошетив, отскочил в сетку наших ворот. Но уже в конце тайма за игру рукой - футбольный бог в этом эпизоде был явно на стороне нашей команды - Артем Дзюба реализовал пенальти. 1:1.



Выставленный Черчесовым оборонительный «автобус» у наших ворот оказался испанцам не по зубам. Как экс-чемпионы мира ни взламывали нашу защиту, прорех в ней не нашли. Дополнительное время также не привело к взятию ворот Акинфеева. Пришлось бить пенальти. Наша сборная была готова к такому повороту событий. Артем Дзюба потом скажет: «Мне Дзагоев и Гадзинский в «стенке» - когда болели за своих на линии при пробитии пенальти - в один голос сказали, что Акинфеев с «точки» возьмет дважды. Я в шоке - они угадали!» После этой победы сборная России вошла в восьмерку сильнейших команд нынешнего Чемпионата мира. Уникальный прогресс.



Впереди нас ждет сборная Хорватии. По схожему сценарию по пенальти она обыграла Данию - 1:1 (3:2). На высоте оказался хорватский голкипер Даниэль Субашич из «Монако», отразивший три одиннадцатиметровых. Четвертьфинальный матч с участием сборной России состоится в Сочи 7 июля. В этот же день на «Самара Арене» пройдет последний в нашем городе матч Чемпионата. В четвертьфинале встретятся победители пар Швеция - Швейцария и Колумбия - Англия.

Мнение эксперта:



Геннадий Сарычев, экс-главный тренер «Крыльев Советов» 80-х годов:



- Наша сборная прыгнула выше головы и подарила миллионам болельщиков настоящий праздник. По сумме мастерства игроков сборная Испании, конечно же, превосходит нашу сборную. Но этот мелкий пас, присущий «Реалу» и «Барселоне», откровенно говоря, наскучил. Испанцы выглядели вяловато, без огонька. Плюс нас выручила сумасшедшая игра Акинфеева. Вратарь продемонстрировал все свои лучшие качества. Вдобавок нам повезло, и не только в эпизоде с рукой.



В четвертьфинале России досталась крепкая и сбалансированная во всех линиях Хорватия с не менее классным подбором игроков. По большому счету нам все равно с кем играть на следующей стадии. Остались команды выше нас классом. И если мы сыграем так же надежно и вдохновенно, как с Испанией, то чем черт не шутит. Футбол такая простая игра, что не надо выглядеть порой великими стратегами. Надо быстрее отходить от эйфории и готовиться к новому испытанию.



И последнее. Франция и Уругвай по делу прошли в четвертьфинал. Они показывают быстрый и современный футбол. Великие Роналду и Месси в одиночку не смогли вытащить свои команды. Нужна коллективная игра. К сожалению, у многих команд - участниц Чемпионата

явно средний уровень, нет больших звезд. Футбол меняется. Все начинают играть по одной и той же схеме, порой копируя друг друга. Нет изюминки. Вылет Германии и поражение Испании, отсутствие в восьмерке Португалии и Аргентины навевают разные мысли. Но об этом в следующий раз.



Статистика



Голы: Игнашевич, 12 - в свои ворота (1:0). Дзюба, 41 - с пенальти (1:1).

Серия пенальти: Иньеста - 1:0. Смолов - 1:1. Пике - 2:1. Игнашевич - 2:2. Коке - 2:2 (вратарь). Головин - 2:3. Серхио Рамос - 3:3. Черышев - 3:4. Аспас - 3:4 (вратарь).

Испания: де Хеа, Начо (Карвахаль, 70), Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба, Коке, Бускетс, Сильва (Иньеста, 67), Иско, Асенсио (Родриго, 104), Диегу Коста (Аспас, 80).

Россия: Акинфеев, Кудряшов, Кутепов, Игнашевич, Мариу Фернандес, Зобнин, Кузяев (Ерохин, 97), Самедов (Черышев, 61), Головин, Жирков (Гранат, 46), Дзюба (Смолов, 65).

Предупреждения: Пике, 40. Кутепов, 54. Зобнин, 71.

Судьи: Кайперс, ван Рукел, Зайнстра (все - Голландия).

VAR: Маккели (Голландия), Гиль (Польша), Борш, Цвайер (все -

Германия).



1 июля. Москва. Стадион «Лужники». 78 011 зрителей.