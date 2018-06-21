На полях ЧМ-2018. Россия сдержала «фараона»
Сколько опасений вызывал матч с Египтом! В трепет болельщиков и журналистов приводил 26-летний полузащитник английского «Ливерпуля» Мохамед Салах - икона египтян. В нашей сборной такой мировой звезды нет. Он, кстати, стоит дороже всей сборной России - 150 млн евро против 137,83. Главной задачей команды Станислава Черчесова было не дать Салаху почувствовать кураж. Иначе жди большой беды.
Кумир Египта, залечив травму плеча, полученную в финале Лиги чемпионов, впервые появился в составе на нынешнем турнире. От него вполне справедливо ждали нечто фантастическое, но, к счастью, не дождались. Россияне лишь однажды дали «фараону» шанс отличиться. На 73-й минуте воспитанник тольяттинской академии футбола Роман Зобнин попридержал главного джокера соперников в своей штрафной, и Салах заработал пенальти, который сам же и реализовал. Чуть скрасив унылый ноль египтян на табло. Счет стал 3:1 в нашу пользу. Но перелома в игре не случилось.
Зобнин оказался причастным и к первому голу в этом матче. После его удара мяч попал в коленку капитана египтян Ахмеда Фатхи и срикошетил в неприкрытый угол ворот - 1:0. Затем отличился Денис Черышев, забив свой третий мяч на Чемпионате. Ключевым эпизодом стал гол Артема Дзюбы. Он технично обыграл в штрафной соперника и вколотил мяч в сетку. Стало очевидно, что теперь даже великий и ужасный Салах не помешает нашей сборной одержать победу.
В двух встречах команда России набрала максимальные 6 очков.
После того как закончилась трансляция матча, на сцену, установленную на самарской площади имени Куйбышева, вышел глава региона Дмитрий Азаров. Он поздравил участников Фанфеста с победой сборной России.
- Мы верили в нашу команду, болели и победили сегодня! Теперь ждем наших ребят здесь - на Самарской земле и встретим их как победителей! Пусть наш стадион станет победным для сборной России! - пожелал Азаров, чьи слова возгласами поддержала многотысячная армия болельщиков.
Статистика
Голы: Фатхи, 47 - в свои ворота (1:0). Черышев, 59 (2:0). Дзюба, 62 (3:0). Салах, 73 - с пенальти (3:1).
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков (Кудряшов, 86), Самедов, Газинский, Зобнин, Головин, Черышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 79).
Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Хегази, Габр, Абдельшафи, Хамед, Эль-Нени (Варда, 64), Саид, Салах, Трезеге (Собхи, 68), Мохсен (Кахраба, 82).
Предупреждения: Трезеге, 57. Смолов, 84.
Судьи: Касерес, Кардосо, Соррилья (все Парагвай).
VAR: Иррати (Италия), Вильяно (Аргентина), Астроса (Чили), Марчиняк (Польша).
19 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 64 468 зрителей.
Взгляд с трибуны
Алексей Разлацкий, потомственный болельщик «Крыльев Советов»:
- Ура! Ура! Скептики, к числу которых я отношу и себя, посрамлены, выход из группы практически гарантирован. Мало того, всерьез можно задуматься о выходе из группы с первого места. Тогда в качестве соперника нам достанется вторая команда из группы В. И не надо строить догадки по поводу того, кто же там окажется вторым - Испания или Португалия и с кем нашей команде удобнее играть в 1/8 финала. Вторым окажется тот, кто слабее! И это главное. Первый тайм матча со cборной Египта российские футболисты провели немного скованно. Ни тебе пасов пяточкой, ни красивых забеганий, ни серьезных угроз воротам соперника. Наверное, каждый старался в первую очередь не ошибиться. Именно ошибка и изменила ситуацию на поле - допустил ее Фатхи, забив мяч в свои ворота. После этого у россиян получилась красивая комбинация с участием Самедова и Фернандеса, которую завершил Черышев, а также отличился Дзюба, принявший дальнюю (от штрафной до штрафной!) передачу Кутепова, «на пятачке» обыгравший защитника египтян и точно пробивший впритирку со штангой. Удивительно, но без серьезных ошибок играет российская линия обороны, сформированная по сути за пару недель до начала ЧМ-2018. Рядом с матерым Игнашевичем, которого я помню 20-летним пареньком, взраставшим в «Крыльях Советов» под руководством Тарханова, рядом с опытным Бородюком обретает уверенность Кутепов. Помогает защитникам и то, что Игнашевич, Фернандес и вратарь российской команды Акинфеев выступают за ЦСКА, а играющий слева Жирков в прошлом также был армейцем. Смею предположить, что теперь футболисты Уругвая, с которыми россиянам предстоит встретиться 25 июня в Самаре, будут бояться нашу команду. И этим нужно воспользоваться, подкрепив свои амбиции поддержкой трибун «Самара Арены».
Порадовала фан-зона в Самаре на площади имени Куйбышева. Так и хочется, чтобы фотографии с нее, сделанные во время матча с Египтом, посмотрел Леонид Слуцкий, как-то сказавший, что Россия - нефутбольная страна. Еще какая футбольная! При правильной организации процесса десятки тысяч людей готовы выйти на улицу, чтобы поддержать то, что они считают нужным и важным в данный момент.
Мнение экспертов
Евгений Ловчев, экс-главный тренер «Крыльев Советов» 1980 года:
- Честно говоря, я думал, что ничья была бы хорошим результатом. Конечно, Египет не Саудовская Аравия, но победа со счетом 5:0 в первом матче сыграла для ребят важную роль. Они поверили в себя, раскрепостились и поняли, что умеют играть в футбол. И еще. У Смолова не очень получалось. Черчесов поставил Дзюбу, и тот доказал правильность тренерского решения. Ребята сыграли очень хороший матч. Отдельно хотел бы отметить Игнашевича - он всю оборону привел в порядок, ни одного прокола. Все очень здорово сыграли. Боление всей России придает игрокам дополнительный импульс. Нам точно придавало, и сейчас то же самое происходит. С каким настроем вышел Дзюба, как он сыграл!
И я всегда говорил про Месси или Салаха. Не надо их бояться. Они в сборных играют не так, как в клубе. В клубах у них другие партнеры, а в сборных под них игра не подстроена. Теперь вся страна будет ждать победы с Уругваем, к хорошему привыкаешь быстро. До игры с ним пять дней, достаточно времени на отдых.
Геннадий Сарычев, экс-главный тренер «Крыльев Советов» 80-х годов:
- В победе нашей сборной над Египтом надо в первую очередь быть признательным главе Чечни за комфортный прием наших соперников, который их расслабил. А также питерской непогоде с дождем и автоголу. Это, конечно же, шутка. Но вы же знаете, что в каждой шутке… Что приятно поразило: наша сборная со вкусом справилась с командой Салаха во втором тайме, не оставив никаких шансов их голкиперу для спасения. Что ни гол, то загляденье. В командных действиях мы действовали безупречно. Справились и с Салахом. Восемь голов, один пропущенный мяч в двух играх - отличный результат. Славненько получилось, что близки к выходу в 1/8 финала назло всем скептикам. И я не верю, что соперники смогут нас обойти. Чудес в таких случаях не бывает. Многие фавориты турнира на старте потеряли очки. Кроме Бельгии, на классе разобравшейся с Панамой (3:0). Но больше всего меня поразила Исландия, сыгравшая вничью с Аргентиной (1:1). В матче Дания - Австралия ставлю на более мастеровитых датчан. Но встреча обещает быть интересной. Франция выглядит явным фаворитом в матче с Перу. Аргентина, по моему мнению, обыграет Хорватию. В паре Нигерия - Исландия буду болеть за последних, которые играют в настоящий мужской футбол. В противостоянии Сербии и Швейцарии ставлю на первых. Они должны прибавить и выйти в плей-офф.
Кумир Египта, залечив травму плеча, полученную в финале Лиги чемпионов, впервые появился в составе на нынешнем турнире. От него вполне справедливо ждали нечто фантастическое, но, к счастью, не дождались. Россияне лишь однажды дали «фараону» шанс отличиться. На 73-й минуте воспитанник тольяттинской академии футбола Роман Зобнин попридержал главного джокера соперников в своей штрафной, и Салах заработал пенальти, который сам же и реализовал. Чуть скрасив унылый ноль египтян на табло. Счет стал 3:1 в нашу пользу. Но перелома в игре не случилось.
Зобнин оказался причастным и к первому голу в этом матче. После его удара мяч попал в коленку капитана египтян Ахмеда Фатхи и срикошетил в неприкрытый угол ворот - 1:0. Затем отличился Денис Черышев, забив свой третий мяч на Чемпионате. Ключевым эпизодом стал гол Артема Дзюбы. Он технично обыграл в штрафной соперника и вколотил мяч в сетку. Стало очевидно, что теперь даже великий и ужасный Салах не помешает нашей сборной одержать победу.
В двух встречах команда России набрала максимальные 6 очков.
После того как закончилась трансляция матча, на сцену, установленную на самарской площади имени Куйбышева, вышел глава региона Дмитрий Азаров. Он поздравил участников Фанфеста с победой сборной России.
- Мы верили в нашу команду, болели и победили сегодня! Теперь ждем наших ребят здесь - на Самарской земле и встретим их как победителей! Пусть наш стадион станет победным для сборной России! - пожелал Азаров, чьи слова возгласами поддержала многотысячная армия болельщиков.
Статистика
Голы: Фатхи, 47 - в свои ворота (1:0). Черышев, 59 (2:0). Дзюба, 62 (3:0). Салах, 73 - с пенальти (3:1).
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков (Кудряшов, 86), Самедов, Газинский, Зобнин, Головин, Черышев (Кузяев, 74), Дзюба (Смолов, 79).
Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Хегази, Габр, Абдельшафи, Хамед, Эль-Нени (Варда, 64), Саид, Салах, Трезеге (Собхи, 68), Мохсен (Кахраба, 82).
Предупреждения: Трезеге, 57. Смолов, 84.
Судьи: Касерес, Кардосо, Соррилья (все Парагвай).
VAR: Иррати (Италия), Вильяно (Аргентина), Астроса (Чили), Марчиняк (Польша).
19 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 64 468 зрителей.
Взгляд с трибуны
Алексей Разлацкий, потомственный болельщик «Крыльев Советов»:
- Ура! Ура! Скептики, к числу которых я отношу и себя, посрамлены, выход из группы практически гарантирован. Мало того, всерьез можно задуматься о выходе из группы с первого места. Тогда в качестве соперника нам достанется вторая команда из группы В. И не надо строить догадки по поводу того, кто же там окажется вторым - Испания или Португалия и с кем нашей команде удобнее играть в 1/8 финала. Вторым окажется тот, кто слабее! И это главное. Первый тайм матча со cборной Египта российские футболисты провели немного скованно. Ни тебе пасов пяточкой, ни красивых забеганий, ни серьезных угроз воротам соперника. Наверное, каждый старался в первую очередь не ошибиться. Именно ошибка и изменила ситуацию на поле - допустил ее Фатхи, забив мяч в свои ворота. После этого у россиян получилась красивая комбинация с участием Самедова и Фернандеса, которую завершил Черышев, а также отличился Дзюба, принявший дальнюю (от штрафной до штрафной!) передачу Кутепова, «на пятачке» обыгравший защитника египтян и точно пробивший впритирку со штангой. Удивительно, но без серьезных ошибок играет российская линия обороны, сформированная по сути за пару недель до начала ЧМ-2018. Рядом с матерым Игнашевичем, которого я помню 20-летним пареньком, взраставшим в «Крыльях Советов» под руководством Тарханова, рядом с опытным Бородюком обретает уверенность Кутепов. Помогает защитникам и то, что Игнашевич, Фернандес и вратарь российской команды Акинфеев выступают за ЦСКА, а играющий слева Жирков в прошлом также был армейцем. Смею предположить, что теперь футболисты Уругвая, с которыми россиянам предстоит встретиться 25 июня в Самаре, будут бояться нашу команду. И этим нужно воспользоваться, подкрепив свои амбиции поддержкой трибун «Самара Арены».
Порадовала фан-зона в Самаре на площади имени Куйбышева. Так и хочется, чтобы фотографии с нее, сделанные во время матча с Египтом, посмотрел Леонид Слуцкий, как-то сказавший, что Россия - нефутбольная страна. Еще какая футбольная! При правильной организации процесса десятки тысяч людей готовы выйти на улицу, чтобы поддержать то, что они считают нужным и важным в данный момент.
Мнение экспертов
Евгений Ловчев, экс-главный тренер «Крыльев Советов» 1980 года:
- Честно говоря, я думал, что ничья была бы хорошим результатом. Конечно, Египет не Саудовская Аравия, но победа со счетом 5:0 в первом матче сыграла для ребят важную роль. Они поверили в себя, раскрепостились и поняли, что умеют играть в футбол. И еще. У Смолова не очень получалось. Черчесов поставил Дзюбу, и тот доказал правильность тренерского решения. Ребята сыграли очень хороший матч. Отдельно хотел бы отметить Игнашевича - он всю оборону привел в порядок, ни одного прокола. Все очень здорово сыграли. Боление всей России придает игрокам дополнительный импульс. Нам точно придавало, и сейчас то же самое происходит. С каким настроем вышел Дзюба, как он сыграл!
И я всегда говорил про Месси или Салаха. Не надо их бояться. Они в сборных играют не так, как в клубе. В клубах у них другие партнеры, а в сборных под них игра не подстроена. Теперь вся страна будет ждать победы с Уругваем, к хорошему привыкаешь быстро. До игры с ним пять дней, достаточно времени на отдых.
Геннадий Сарычев, экс-главный тренер «Крыльев Советов» 80-х годов:
- В победе нашей сборной над Египтом надо в первую очередь быть признательным главе Чечни за комфортный прием наших соперников, который их расслабил. А также питерской непогоде с дождем и автоголу. Это, конечно же, шутка. Но вы же знаете, что в каждой шутке… Что приятно поразило: наша сборная со вкусом справилась с командой Салаха во втором тайме, не оставив никаких шансов их голкиперу для спасения. Что ни гол, то загляденье. В командных действиях мы действовали безупречно. Справились и с Салахом. Восемь голов, один пропущенный мяч в двух играх - отличный результат. Славненько получилось, что близки к выходу в 1/8 финала назло всем скептикам. И я не верю, что соперники смогут нас обойти. Чудес в таких случаях не бывает. Многие фавориты турнира на старте потеряли очки. Кроме Бельгии, на классе разобравшейся с Панамой (3:0). Но больше всего меня поразила Исландия, сыгравшая вничью с Аргентиной (1:1). В матче Дания - Австралия ставлю на более мастеровитых датчан. Но встреча обещает быть интересной. Франция выглядит явным фаворитом в матче с Перу. Аргентина, по моему мнению, обыграет Хорватию. В паре Нигерия - Исландия буду болеть за последних, которые играют в настоящий мужской футбол. В противостоянии Сербии и Швейцарии ставлю на первых. Они должны прибавить и выйти в плей-офф.
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