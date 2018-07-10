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На полях ЧМ-2018. Россия - Хорватия

Наши бились, наши сражались как львы. Но в серии пенальти фортуна отвернулась от российской сборной.

И все же мы благодарны команде, заставившей поверить, что отечественный футбол не так уж и плох. Что можем найти 23 достойных игрока, готовых умереть на поле. Вошли в восьмерку сильнейших команд мирового первенства. С 1970 года впервые достигли четвертьфинала. Теперь этот, еще советский, рубеж повторен. Надо идти дальше. Впереди Катар-2022. 

- Если вы никогда не били пенальти или не стояли в воротах при пробитии одиннадцатиметровых штрафных - не судите строго Федора Смолова и Марио Фернандеса. Тяжелейшее эмоциональное и психологическое давление испытывают люди, от которых зависит порой настроение всей страны...

Этот горячий монолог я выслушал глубокой ночью от ветерана «Крыльев Советов» Виктора Япрынцева после тяжелейшего матча нашей сборной в четвертьфинале. В прошлом судья всесоюзной категории и экс председатель областной федерации футбола, сегодня он тренирует юных Анюковых. Это воспитанник его «Самарца» стал самым титулованным футболистом губернии.

- Хочу поздравить через «СГ» всех трех выпускников тольяттинской академии Коноплева - Алана Дзагоева, Илью Кутепова, Романа Зобнина с выдающимся успехом российского футбола, - продолжил Виктор Захарович. - Надеюсь, что к моим словам присоединится вся футбольная Самара. До сих пор не могу поверить в случившееся. Наши воспитанники - в числе лучших игроков мира! Это здорово. И конечно же, великолепен Сергей Игнашевич. В мою бытность председателем областной федерации футбола мы благословили его на переход в ЦСКА из «Крыльев Советов». И он вырос в выдающегося мастера. Будет очень здорово, если возле новой арены появится аллея героев самарского спорта. В том числе и с нашими коноплевскими воспитанниками.



Вряд ли стоит пересказывать сценарий матча в Сочи, где наша команда на равных боролась со сборной Хорватии. Вела в счете, а потом мужественно отыгрывалась и имела шансы на успех. Вы сами все прекрасно видели и переживали вместе со всей страной у экранов телевизоров. Город не спал, фан-зона на площади имени Куйбышева бушевала.

Да, уступили соперникам в серии пенальти, но не уступили в главном. Мировое спортивное сообщество наконец-то сняло все домыслы о качестве российского футбола. Наяву увидели мужественный характер нашей далеко не звездной команды. Обозначились и перспективы дальнейшего роста российского футбола. Теперь у нас есть 11 стадионов мирового уровня, в том числе в Самаре

От первого лица

После окончания матча Россия - Хорватия глава Самарской области Дмитрий Азаров высказал слова благодарности в адрес нашей сборной и болельщиков.

- Команда отдала все свои силы. Она сделала на поле все, что могла. И я думаю, никто ребят не упрекнет за результат, поскольку бились, бились до последней минуты. Это футбол. Ребята отдали все силы за страну, за болельщиков, за Родину, - сказал Дмитрий Азаров.

Руководитель области выразил благодарность жителям Самары, которые организовали праздник для гостей, для друзей и просто для самих себя.

- Мы достойно встретили Чемпионат мира. Мы на самом высоком уровне поддерживали доброжелательность, гостеприимство, чистоту и порядок, мы готовились, мы настраивались. И мы сделали все, чтобы Чемпионат мира по футболу в Самарской области стал настоящим праздником, - сказал он.

По мнению главы региона, такое не забудется никогда.

- Это будет с нами. Я уверен, что это будет сказываться на характере самарцев. Сегодня мы задали очень высокую планку. Мы ни в коем случае ее не можем опустить. Мы должны двигаться вперед, - резюмировал Дмитрий Азаров.



Взгляд с трибуны

Алексей Разлацкий, потомственный болельщик «Крыльев Советов»:

Вот и завершилась для Самары и для сборной России футбольная сказка. Стало и грустно, и легко. Пришло время заглянуть в будущее. Конечно же, российская сборная сделала огромный шаг вперед. Она продвинется на несколько десятков мест вверх в рейтинге FIFA, что позволит получить более комфортные условия во время жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, которая пройдет в декабре этого года.

Напомню, что в 2020-м нас ожидает уникальное спортивное мероприятие. ЧЕ-2020 пройдет на 12 стадионах в 11 странах Европы. Ни одна команда не получит гарантированного доступа в финальную часть как хозяйка соревнований. Всего же в финальной стадии примут участие 24 сборных. Одним из городов проведения игр станет Москва.

Наша сборная стала носителем нового уровня спортивных амбиций. Не думаю, что в ближайшие годы кто-то в России удовлетворится самим фактом выхода в финальную часть. Теперь нам подавай не только выход из группы, но и более серьезные достижения! Да и молодое поколение игроков российской команды наверняка покинуло ЧМ-2018 с чувством чегото недоделанного и намерено в будущем ощутить на груди тепло медалей значимого футбольного соревнования.

В матче с хорватами наша команда выглядела более чем достойно, избрав ту тактику, которая казалась наиболее разумной многим экспертам - высокий прессинг и активная контригра. Но балканские футболисты оказались к этому готовы и сами действовали в похожем ключе. В итоге все решалось в серии пенальти. Два наших игрока не смогли поразить ворота Субашича. И если упрекнуть в промахе Фернандеса язык не поворачивается - ведь именно благодаря его голу в дополнительное время россияне сравняли счет, то Смолов обязан был своим ударом доказать скептикам, что его неудачная игра на Чемпионате случайность. Увы, не доказал.



Прощальным для Самары в рамках ЧМ-2018 стал матч между командами Англии и Швеции. Еще в ходе групповых поединков показалось, что англичане сознательно стремились оказаться в условно правой половине турнирной сетки, где они избегают до финала встреч с Францией и Бельгией. Пока видно, что родоначальники футбола не прогадали, со шведами они расправились достаточно легко. При примерно одинаковом уровне организации игры британцы в ключевые моменты проявили более высокое индивидуальное мастерство, что и стало залогом их победы.

В полуфинале англичане примерно в таком же ключе должны одолеть хорватов и вынудитьтаки премьер-министра Великобритании Терезу Мэй посетить финальный матч в Москве.

Более непредсказуем второй полуфинал, где встречаются Франция и Бельгия. В целом бельгийцы выглядят более квалифицированной командой, но у французов есть восходящая звезда мирового футбола Мбаппе, способный соорудить гол буквально в одиночку.
Дата: 10 июля 2018 , 10:46
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Автор текста: Сергей Волков
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