07 июля 2018 года,
19:10
$ 63.12    73.9   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Интервью
Темы
За кого болеть на ЧМ-2018 в Самаре
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

На полях ЧМ-2018. Россия - Хорватия. Превью

Хорошо, что сегодня выходной. Экономика страны ничего не потеряет от волнения населения в ожидании очередного футбольного чуда и последующей растраты эмоций. Нас ждет очередной сильный соперник, и шансы по-прежнему 50 на 50. Если напрячься как с Испанией, то в случае удачи вполне возможна еще одна сенсация. Верите в нашу сборную? 

Вообще-то к сегодняшним соперникам надо относиться с уважением и пиететом. Как в хоккее нас не раз выручали соперники, так и десять лет назад именно хорваты за уши вытащили команду Гуса Хиддинка в финальный турнир Евро-2008, где мы завоевали бронзовые медали.

Сегодня об этом как-то подзабылось, поэтому напомним читателям «СГ» о случившемся. Наш самарский коллега Михаил Шпенков работал тогда на  Евро-2008 спецкором одного из центральных изданий.

- В предпоследнем туре отборочного этапа Евро-2008 наша сборная проиграла на выезде Израилю - 1:2, - рассказывает он. - Чтобы попасть на чемпионат, требовалось настоящее чудо - не только обыграть Андорру в гостях, но и чтобы Хорватия победила Англию на «Уэмбли». При этом «клетчатые» досрочно обеспечили себе попадание на турнир и могли позволить себе не выкладываться, а то и вовсе прибыть на матч вторым составом.

Перчинку в эту историю добавило сообщение о том, что накануне матча с Израилем британский миллиардер Фреди Донн перед игрой пообещал «Мерседес» за 100 тысяч долларов тому, кто забьет победный гол русским. Автор решающего мяча Омер Голан авто забрал и сразу же продал, а деньги разделил между партнерами.

Британцу ответил владелец «Спартака» Леонид Федун. Если хорваты победят, то он подарит их команде три «Мерседеса», четвертый - персонально вратарю сборной и «Спартака» Стипе Плетикосе.

Матчи Англия - Хорватия и Андорра - Россия начались в одно время. Наша команда играла откровенно плохо. А тут начали поступать новости из Лондона. На 8-й минуте Нико Кранчар вывел хорватов вперед, а на 14-й Ивица Олич удвоил преимущество. Англичане сравняли. Но на 77-й минуте Младен Петрич победно вывел хорватов вперед - 3:2.

А россияне долго не могли открыть счет, хоть ты плачь! И все же Сычев ударом головой пробил вратаря - 1:0.

«Мы сделали это для России!» - кричал Олич в микст-зоне. «Я пообещал Павлюченко - мы вас вытащим!» - вопил Плетикоса после матча на «Уэмбли». На следующий день мэр Москвы Юрий Лужков предложил объявить 21 ноября Днем Хорватии в России. Леонид Федун был готов исполнить обещание с «Мерседесами», но хорватские игроки вежливо отказались - побоялись санкций FIFA.

Все сложилось как надо. В итоге на Евро-2008 Россия выступила даже лучше сборной Хорватии - добралась до полуфинала, тогда как балканцы вылетели стадией раньше.

Спустя 11 лет трое футболистов (Модрич, Ракитич, Чорлука), открывшие России дорогу к главному футбольному успеху в истории, сегодня появятся на поле в составе сборной Хорватии.

Взгляд с трибуны

Алексей Разлацкий, ПОТОМСТВЕННЫЙ БОЛЕЛЬЩИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

В отличие от российской команды сборная Хорватии в когорте сильнейших коллективов мира смотрится вполне гармонично. Ее лидеры - ведущие игроки в серьезных европейских клубах. Модрич (32 года) представляет мадридский «Реал», Ракитич (30 лет) - «Барселону», Манджукич (32 года) - «Ювентус». Судить об уровне игроков сборной можно хотя бы по тому, что хорошо известный российским болельщикам чемпион России этого года защитник Чорлука в хорватской команде в основном составе на ЧМ-2018 вышел на поле только один раз.

А вот костяк средней линии нашей сборной составляют игроки, за которыми будущее. Кузяеву 25 лет, Зобнину 24 года, Головину - 22. Успешное выступление на Чемпионате наверняка поможет им стать личностями в европейском футболе.

Да, сборная Хорватии - это уже состоявшаяся команда с крепкими амбициями, наши же футболисты богаты своим потенциалом, которому надо помочь раскрыться. И главные помощники в этом деле - это, конечно, главный тренер Станислав Черчесов и мы, болельщики! Известный самарский баскетболист,! чемпион мира среди военнослужащих, а ныне тренер саратовской команды «Автодор» Владислав Коновалов - болельщик «Крыльев Советов». Сейчас он живет в другом городе, поэтому от активного боления вынужденно отошел. Но матчи ЧМ-2018, конечно, снова приковали внимание к футболу. Любопытно было узнать его тренерский взгляд на то, как нашей команде надо действовать против хорватов.

- Испанию россияне прошли благодаря обороне, - делится мнением Владислав. - В матче же со сборной Хорватии будет стоять задача грамотно сыграв в защите, сделать акцент на атаку. В нашей команде есть кому забивать - Головин, Черышев, Дзюба, Смолов… Сборная уже удивила болельщиков результатом, так что жду от команды еще и красивой игры в поединке с сильным соперником. Агрессивная атака вызовет сильнейшее недовольство хорватов, они сторонники жесткого силового футбола, так что начнут фолить, что приведет к опасным стандартам, которые в нашей команде есть кому использовать. К тому же частые фолы приведут к желтым карточкам, а это вынудит соперников снизить уровень жесткости - чтобы избежать удаления с поля. Конечно, нужен и активный прессинг, отбор мяча на половине поля соперника и резкие контратаки. В баскетболе используется термин дабл-отбор, когда на владеющего мячом игрока выходят сразу два человека, что с большей вероятностью приводит к отбору мяча. Надо применять и его! Примерно так, кстати, действовали против команды Германии корейцы. Понятно, что активная игра на чужой половине поля предполагает возврат к схеме игры в четыре защитника. Да и травма Жиркова диктует вариант сокращения.

Дата: 7 июля 2018 , 12:02
263
Автор текста: Сергей Волков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Болельщики сборной Англии поддержали российские
7 июля 2018
195
Болельщики сборной Англии поддержали российские "усы надежды"
Англичанам понравились заведения на Куйбышева, а шведам рестораны на Московском
7 июля 2018
243
Англичанам понравились заведения на Куйбышева, а шведам рестораны на Московском
На полях ЧМ-2018. «Три короны» против «Трех львов»
7 июля 2018
278
На полях ЧМ-2018. «Три короны» против «Трех львов»
Самарский колумбиец открыл Центр испанского языка
7 июля 2018
278
Самарский колумбиец открыл Центр испанского языка
На полях ЧМ-2018. Россия - Хорватия. Превью
7 июля 2018
263
На полях ЧМ-2018. Россия - Хорватия. Превью
В Самаре выступило знаменитое джазовое трио Shalosh
7 июля 2018
263
В Самаре выступило знаменитое джазовое трио Shalosh
В Самаре сыграли концерт в поддержку российской сборной
6 июля 2018
517
В Самаре сыграли концерт в поддержку российской сборной
Самарские библиотеки предлагают всем желающим стать меценатами
6 июля 2018
309
Самарские библиотеки предлагают всем желающим стать меценатами
Пожарные ликвидируют возгорание в историческом центре Самары
6 июля 2018
293
Пожарные ликвидируют возгорание в историческом центре Самары
Лента новостей
7 июля 2018 , 17:40
195
Болельщики сборной Англии поддержали российские "усы надежды"
Британцы присоединились к всероссийскому флешмобу
7 июля 2018 , 17:07
243
Англичанам понравились заведения на Куйбышева, а шведам рестораны на Московском
Около восьми тысяч британцев и скандинавов приехали в Самару
7 июля 2018 , 16:00
278
На полях ЧМ-2018. «Три короны» против «Трех львов»
 
7 июля 2018 , 14:15
278
Самарский колумбиец открыл Центр испанского языка
Он променял горячую Латинскую Америку на заснеженную Россию.
7 июля 2018 , 12:02
263
На полях ЧМ-2018. Россия - Хорватия. Превью
Нас ждет очередной сильный соперник, и шансы по-прежнему 50 на 50. 
7 июля 2018 , 11:40
263
В Самаре выступило знаменитое джазовое трио Shalosh
В столице губернии состоялся первый концерт фестиваля «Джаз в Струковском саду»,...
6 июля 2018 , 21:45
517
В Самаре сыграли концерт в поддержку российской сборной
В пятницу, 6 июля, у склона площади Славы состоялся концерт в поддержку сборной России по...
6 июля 2018 , 17:49
293
Пожарные ликвидируют возгорание в историческом центре Самары
Около 17:00 загорелись заброшенные надворные постройки на Некрасовской,35. На место...
6 июля 2018 , 17:25
386
Завтра на набережной откроются рестораны на колесах
На Некрасовском спуске пройдет фестиваль-путешествие под общефедеральным брендом...
6 июля 2018 , 20:13
309
Самарские библиотеки предлагают всем желающим стать меценатами
Библиотеки Самары предлагают любому стать меценатом за три шага.
Все новости
Календарь
Июль  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Выбор читателей
Выбор редакции
Самарский аэропорт впервые принял широкофюзеляжный Boeing
28 июня 2018
14024
Самарский аэропорт впервые принял широкофюзеляжный Boeing
На нем прилетели более 400 болельщиков.
В выходные в Самаре снова пройдет карнавал
29 июня 2018
12118
В выходные в Самаре снова пройдет карнавал
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
19 июня 2018
8670
1
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
Сербы пожарили для самарцев 50 килограммов мяса
17 июня 2018
8285
Сербы пожарили для самарцев 50 килограммов мяса
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
У «Самара Арены» собрались тысячи болельщиков
17 июня 2018
7643
У «Самара Арены» собрались тысячи болельщиков
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
Где укрыться от жары в Самаре?
25 июня 2018
1687
Где укрыться от жары в Самаре?
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
9 июня 2018
1486
Изменилось расписание движения электричек из Самары в Курумоч
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
В Самарской области усилили патрулирование лесов
22 июня 2018
763
В Самарской области усилили патрулирование лесов
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
1159
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
Самарские студенты отправятся на космодром Восточный и предприятие Росатома
22 июня 2018
671
Самарские студенты отправятся на космодром Восточный и предприятие Росатома
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
ЧМ-2018
Культура
Спорт
Интервью
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.