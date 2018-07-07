На полях ЧМ-2018. Россия - Хорватия. Превью
Хорошо, что сегодня выходной. Экономика страны ничего не потеряет от волнения населения в ожидании очередного футбольного чуда и последующей растраты эмоций. Нас ждет очередной сильный соперник, и шансы по-прежнему 50 на 50. Если напрячься как с Испанией, то в случае удачи вполне возможна еще одна сенсация. Верите в нашу сборную?
Вообще-то к сегодняшним соперникам надо относиться с уважением и пиететом. Как в хоккее нас не раз выручали соперники, так и десять лет назад именно хорваты за уши вытащили команду Гуса Хиддинка в финальный турнир Евро-2008, где мы завоевали бронзовые медали.
Сегодня об этом как-то подзабылось, поэтому напомним читателям «СГ» о случившемся. Наш самарский коллега Михаил Шпенков работал тогда на Евро-2008 спецкором одного из центральных изданий.
- В предпоследнем туре отборочного этапа Евро-2008 наша сборная проиграла на выезде Израилю - 1:2, - рассказывает он. - Чтобы попасть на чемпионат, требовалось настоящее чудо - не только обыграть Андорру в гостях, но и чтобы Хорватия победила Англию на «Уэмбли». При этом «клетчатые» досрочно обеспечили себе попадание на турнир и могли позволить себе не выкладываться, а то и вовсе прибыть на матч вторым составом.
Перчинку в эту историю добавило сообщение о том, что накануне матча с Израилем британский миллиардер Фреди Донн перед игрой пообещал «Мерседес» за 100 тысяч долларов тому, кто забьет победный гол русским. Автор решающего мяча Омер Голан авто забрал и сразу же продал, а деньги разделил между партнерами.
Британцу ответил владелец «Спартака» Леонид Федун. Если хорваты победят, то он подарит их команде три «Мерседеса», четвертый - персонально вратарю сборной и «Спартака» Стипе Плетикосе.
Матчи Англия - Хорватия и Андорра - Россия начались в одно время. Наша команда играла откровенно плохо. А тут начали поступать новости из Лондона. На 8-й минуте Нико Кранчар вывел хорватов вперед, а на 14-й Ивица Олич удвоил преимущество. Англичане сравняли. Но на 77-й минуте Младен Петрич победно вывел хорватов вперед - 3:2.
А россияне долго не могли открыть счет, хоть ты плачь! И все же Сычев ударом головой пробил вратаря - 1:0.
«Мы сделали это для России!» - кричал Олич в микст-зоне. «Я пообещал Павлюченко - мы вас вытащим!» - вопил Плетикоса после матча на «Уэмбли». На следующий день мэр Москвы Юрий Лужков предложил объявить 21 ноября Днем Хорватии в России. Леонид Федун был готов исполнить обещание с «Мерседесами», но хорватские игроки вежливо отказались - побоялись санкций FIFA.
Все сложилось как надо. В итоге на Евро-2008 Россия выступила даже лучше сборной Хорватии - добралась до полуфинала, тогда как балканцы вылетели стадией раньше.
Спустя 11 лет трое футболистов (Модрич, Ракитич, Чорлука), открывшие России дорогу к главному футбольному успеху в истории, сегодня появятся на поле в составе сборной Хорватии.
Взгляд с трибуны
Алексей Разлацкий, ПОТОМСТВЕННЫЙ БОЛЕЛЬЩИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
В отличие от российской команды сборная Хорватии в когорте сильнейших коллективов мира смотрится вполне гармонично. Ее лидеры - ведущие игроки в серьезных европейских клубах. Модрич (32 года) представляет мадридский «Реал», Ракитич (30 лет) - «Барселону», Манджукич (32 года) - «Ювентус». Судить об уровне игроков сборной можно хотя бы по тому, что хорошо известный российским болельщикам чемпион России этого года защитник Чорлука в хорватской команде в основном составе на ЧМ-2018 вышел на поле только один раз.
А вот костяк средней линии нашей сборной составляют игроки, за которыми будущее. Кузяеву 25 лет, Зобнину 24 года, Головину - 22. Успешное выступление на Чемпионате наверняка поможет им стать личностями в европейском футболе.
Да, сборная Хорватии - это уже состоявшаяся команда с крепкими амбициями, наши же футболисты богаты своим потенциалом, которому надо помочь раскрыться. И главные помощники в этом деле - это, конечно, главный тренер Станислав Черчесов и мы, болельщики! Известный самарский баскетболист,! чемпион мира среди военнослужащих, а ныне тренер саратовской команды «Автодор» Владислав Коновалов - болельщик «Крыльев Советов». Сейчас он живет в другом городе, поэтому от активного боления вынужденно отошел. Но матчи ЧМ-2018, конечно, снова приковали внимание к футболу. Любопытно было узнать его тренерский взгляд на то, как нашей команде надо действовать против хорватов.
- Испанию россияне прошли благодаря обороне, - делится мнением Владислав. - В матче же со сборной Хорватии будет стоять задача грамотно сыграв в защите, сделать акцент на атаку. В нашей команде есть кому забивать - Головин, Черышев, Дзюба, Смолов… Сборная уже удивила болельщиков результатом, так что жду от команды еще и красивой игры в поединке с сильным соперником. Агрессивная атака вызовет сильнейшее недовольство хорватов, они сторонники жесткого силового футбола, так что начнут фолить, что приведет к опасным стандартам, которые в нашей команде есть кому использовать. К тому же частые фолы приведут к желтым карточкам, а это вынудит соперников снизить уровень жесткости - чтобы избежать удаления с поля. Конечно, нужен и активный прессинг, отбор мяча на половине поля соперника и резкие контратаки. В баскетболе используется термин дабл-отбор, когда на владеющего мячом игрока выходят сразу два человека, что с большей вероятностью приводит к отбору мяча. Надо применять и его! Примерно так, кстати, действовали против команды Германии корейцы. Понятно, что активная игра на чужой половине поля предполагает возврат к схеме игры в четыре защитника. Да и травма Жиркова диктует вариант сокращения.
Вообще-то к сегодняшним соперникам надо относиться с уважением и пиететом. Как в хоккее нас не раз выручали соперники, так и десять лет назад именно хорваты за уши вытащили команду Гуса Хиддинка в финальный турнир Евро-2008, где мы завоевали бронзовые медали.
Сегодня об этом как-то подзабылось, поэтому напомним читателям «СГ» о случившемся. Наш самарский коллега Михаил Шпенков работал тогда на Евро-2008 спецкором одного из центральных изданий.
- В предпоследнем туре отборочного этапа Евро-2008 наша сборная проиграла на выезде Израилю - 1:2, - рассказывает он. - Чтобы попасть на чемпионат, требовалось настоящее чудо - не только обыграть Андорру в гостях, но и чтобы Хорватия победила Англию на «Уэмбли». При этом «клетчатые» досрочно обеспечили себе попадание на турнир и могли позволить себе не выкладываться, а то и вовсе прибыть на матч вторым составом.
Перчинку в эту историю добавило сообщение о том, что накануне матча с Израилем британский миллиардер Фреди Донн перед игрой пообещал «Мерседес» за 100 тысяч долларов тому, кто забьет победный гол русским. Автор решающего мяча Омер Голан авто забрал и сразу же продал, а деньги разделил между партнерами.
Британцу ответил владелец «Спартака» Леонид Федун. Если хорваты победят, то он подарит их команде три «Мерседеса», четвертый - персонально вратарю сборной и «Спартака» Стипе Плетикосе.
Матчи Англия - Хорватия и Андорра - Россия начались в одно время. Наша команда играла откровенно плохо. А тут начали поступать новости из Лондона. На 8-й минуте Нико Кранчар вывел хорватов вперед, а на 14-й Ивица Олич удвоил преимущество. Англичане сравняли. Но на 77-й минуте Младен Петрич победно вывел хорватов вперед - 3:2.
А россияне долго не могли открыть счет, хоть ты плачь! И все же Сычев ударом головой пробил вратаря - 1:0.
«Мы сделали это для России!» - кричал Олич в микст-зоне. «Я пообещал Павлюченко - мы вас вытащим!» - вопил Плетикоса после матча на «Уэмбли». На следующий день мэр Москвы Юрий Лужков предложил объявить 21 ноября Днем Хорватии в России. Леонид Федун был готов исполнить обещание с «Мерседесами», но хорватские игроки вежливо отказались - побоялись санкций FIFA.
Все сложилось как надо. В итоге на Евро-2008 Россия выступила даже лучше сборной Хорватии - добралась до полуфинала, тогда как балканцы вылетели стадией раньше.
Спустя 11 лет трое футболистов (Модрич, Ракитич, Чорлука), открывшие России дорогу к главному футбольному успеху в истории, сегодня появятся на поле в составе сборной Хорватии.
Взгляд с трибуны
Алексей Разлацкий, ПОТОМСТВЕННЫЙ БОЛЕЛЬЩИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:
В отличие от российской команды сборная Хорватии в когорте сильнейших коллективов мира смотрится вполне гармонично. Ее лидеры - ведущие игроки в серьезных европейских клубах. Модрич (32 года) представляет мадридский «Реал», Ракитич (30 лет) - «Барселону», Манджукич (32 года) - «Ювентус». Судить об уровне игроков сборной можно хотя бы по тому, что хорошо известный российским болельщикам чемпион России этого года защитник Чорлука в хорватской команде в основном составе на ЧМ-2018 вышел на поле только один раз.
А вот костяк средней линии нашей сборной составляют игроки, за которыми будущее. Кузяеву 25 лет, Зобнину 24 года, Головину - 22. Успешное выступление на Чемпионате наверняка поможет им стать личностями в европейском футболе.
Да, сборная Хорватии - это уже состоявшаяся команда с крепкими амбициями, наши же футболисты богаты своим потенциалом, которому надо помочь раскрыться. И главные помощники в этом деле - это, конечно, главный тренер Станислав Черчесов и мы, болельщики! Известный самарский баскетболист,! чемпион мира среди военнослужащих, а ныне тренер саратовской команды «Автодор» Владислав Коновалов - болельщик «Крыльев Советов». Сейчас он живет в другом городе, поэтому от активного боления вынужденно отошел. Но матчи ЧМ-2018, конечно, снова приковали внимание к футболу. Любопытно было узнать его тренерский взгляд на то, как нашей команде надо действовать против хорватов.
- Испанию россияне прошли благодаря обороне, - делится мнением Владислав. - В матче же со сборной Хорватии будет стоять задача грамотно сыграв в защите, сделать акцент на атаку. В нашей команде есть кому забивать - Головин, Черышев, Дзюба, Смолов… Сборная уже удивила болельщиков результатом, так что жду от команды еще и красивой игры в поединке с сильным соперником. Агрессивная атака вызовет сильнейшее недовольство хорватов, они сторонники жесткого силового футбола, так что начнут фолить, что приведет к опасным стандартам, которые в нашей команде есть кому использовать. К тому же частые фолы приведут к желтым карточкам, а это вынудит соперников снизить уровень жесткости - чтобы избежать удаления с поля. Конечно, нужен и активный прессинг, отбор мяча на половине поля соперника и резкие контратаки. В баскетболе используется термин дабл-отбор, когда на владеющего мячом игрока выходят сразу два человека, что с большей вероятностью приводит к отбору мяча. Надо применять и его! Примерно так, кстати, действовали против команды Германии корейцы. Понятно, что активная игра на чужой половине поля предполагает возврат к схеме игры в четыре защитника. Да и травма Жиркова диктует вариант сокращения.
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