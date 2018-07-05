На полях ЧМ-2018. Определились все четвертьфиналисты

Определились все четвертьфиналисты ЧМ-2018. В субботу, 7 июля, на «Самара Арене» нас ждет суперматч Швеция - Англия. Это последняя игра Чемпионата в нашем городе.



Сборная Швеции продолжает удивлять. В драматичном матче (а какой сейчас не драматичный?) она вырвала в основное время победу у Швейцарии с минимальным перевесом.



«Тре крунур» не было на двух последних чемпионатах мира. А сегодня она и без своего звездного Златана Ибрагимовича готова вмешаться в борьбу за медали. Как в США-1994, где стала третьей. Швеция изгнала злого демона и вышла в четвертьфинал ЧМ впервые за последние 24 года.



Чопорная Англия только в серии пенальти сумела одолеть Колумбию. Напомним, что эта южноамериканская команда начала турнир с поражения от японцев (1:2). А в итоге стала победителем группы Н с шестью очками, одержав две победы - над Польшей (3:0) и Сенегалом (1:0).



На 93-й минуте она ушла от поражения с Англией (1:1), но в серии одиннадцатиметровых уступила соперникам. Сняв с них тем самым давнее проклятие в виде проигрышей в плей-офф чемпионатов мира по пенальти. Историческое событие!



Четвертьфинальный матч Англии и Швеции на «Самара Арене» станет большим восклицательным знаком в обширной программе проведения ЧМ-2018. Наш город в ожидании новых впечатлений. Игра состоится в субботу, 7 июля, начало в 18.00. Телетрансляция на канале «Матч ТВ».



«Волжская защепка» помогла России



Алексей Разлацкий, ПОТОМСТВЕННЫЙ БОЛЕЛЬЩИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»



• Cогласитесь, это же здорово, когда в открытое окно ты слышишь скандирование десятками голосов слова «Спа-си-бо!» на ломаном русском! И пусть было три часа ночи. Или утра? Как правильнее сказать, если учесть, что было уже достаточно светло? Все равно здорово! А вот кричать с балкона «Пожалуйста!» этой группе колумбийских болельщиков, прощающихся с Самарой, с Россией вместе со своей проигравшей в 1/8 финала англичанам командой, я не стал - побоялся возмущения соседей.



Чемпионат вроде бы в самом разгаре, но в его рамках осталось провести всего-то восемь игр, в которых и будут выявлены три лучшие команды планеты. Осталось лишь восемь претендентов. Отсеялись суперорганизованные японцы, которые на последней минуте основного времени матча с командой Бельгии не захотели довольствоваться ничьей и дополнительным временем и бросили все силы на подачу углового - чтобы вырвать победу. А в итоге получили острую контратаку, гол в свои ворота и досрочную поездку домой. Нет среди претендентов Дании, не понравившейся своим прагматизмом. Нет Швейцарии, каким-то образом собравшей под свои знамена политически не выдержанных игроков - совсем не швейцарцев. Бесшабашные колумбийцы едва не одолели англичан, но серия пенальти поставила для них точку в этом Чемпионате. Кстати, англичане преодолели злой рок, не позволявший им на протяжении многих лет успешно проходить именно серию пенальти, а вот сборная Мексики тот же рок, который всегда останавливает их на стадии 1/8 финала, победить не смогла.



Итоги матчей 1/8 финала мы обсудили с моим давним знакомым - главным тренером женской волейбольной команды «Искра» Евгением

Дущенко.



- Конечно, вылет на столь ранней стадии Испании и Португалии - неожиданность, - отметил он. - Еще раньше покинула Чемпионат сборная Германии. Эти команды не продемонстрировали остроту в атаке, а без забитых голов сложно рассчитывать на победу. Отмечу, что почти все матчи 1/8 финала прошли в упорной борьбе, это были встречи равных соперников. Исключение только одно - команда Бразилии. Она показала класс, заметно, что по ходу Чемпионата этот коллектив набирает обороты. Наша сборная в игре с Испанией выстояла в обороне, применив тактику, когда-то родившуюся в нашем городе и получившую название «волжская защепка», за что заслужила слова благодарности. Пусть это было не очень зрелищно, но таков футбол. Особенности тактики забудутся, а результат останется навсегда. Хорваты с датчанами начали свой поединок очень активно, на высоких скоростях, однако надолго их запала не хватило. Так что на скорую встречу России и Хорватии в четвертьфинале я смотрю со сдержанным оптимизмом.



АНОНС 1/4 финала. Сочи. Россия - Хорватия. 7 июля. 22.00. ТВ Первый канал





Одна из самых обсуждаемых тем - четвертьфинал Россия - Хорватия. Сколько копий уже сломано и сколько еще предстоит сломать! Россияне никогда не обыгрывали хорватов, а встречались с ними трижды. В 2006-2007 годах во время квалификации Евро-2008 соперники дважды разошлись без забитых мячей. В 2015-м Хорватия выиграла товарищеский матч у российской команды со счетом 3:1. Единственный гол у проигравших забил Федор Смолов. Он поразил ворота головой после паса Алексея Ионова. Помимо Смолова в том матче сыграли еще трое участников ЧМ-2018. Это Денис Черышев, Артем Дзюба и Сергей Игнашевич. Главным тренером сборной России тогда был Леонид Слуцкий. До начала Кубка мира южные славяне опережали россиян на 50 позиций в рейтинге FIFА. 20-е место Хорватии против удручающе низкого 70-го у команды Станислава Черчесова. Впрочем, по ходу турнира бело-сине-красные резко улучшили свои позиции. Уже по итогам группового этапа Россия ворвалась в топ-40 рейтинга, который обновляется каждый месяц. Соответственно, улучшили позиции и хорваты, одержавшие четыре победы в четырех матчах. «Не боги горшки обжигают», - напомнил поговорку Черчесов на послематчевой пресс-конференции с Испанией. И мы вновь ждем от нашей сборной победного результата.



ПРОВЕРКА ВОЗМОЖНОСТЕЙОдна из самых обсуждаемых тем - четвертьфинал Россия - Хорватия. Сколько копий уже сломано и сколько еще предстоит сломать! Россияне никогда не обыгрывали хорватов, а встречались с ними трижды. В 2006-2007 годах во время квалификации Евро-2008 соперники дважды разошлись без забитых мячей. В 2015-м Хорватия выиграла товарищеский матч у российской команды со счетом 3:1. Единственный гол у проигравших забил Федор Смолов. Он поразил ворота головой после паса Алексея Ионова. Помимо Смолова в том матче сыграли еще трое участников ЧМ-2018. Это Денис Черышев, Артем Дзюба и Сергей Игнашевич. Главным тренером сборной России тогда был Леонид Слуцкий. До начала Кубка мира южные славяне опережали россиян на 50 позиций в рейтинге FIFА. 20-е место Хорватии против удручающе низкого 70-го у команды Станислава Черчесова. Впрочем, по ходу турнира бело-сине-красные резко улучшили свои позиции. Уже по итогам группового этапа Россия ворвалась в топ-40 рейтинга, который обновляется каждый месяц. Соответственно, улучшили позиции и хорваты, одержавшие четыре победы в четырех матчах. «Не боги горшки обжигают», - напомнил поговорку Черчесов на послематчевой пресс-конференции с Испанией. И мы вновь ждем от нашей сборной победного результата.