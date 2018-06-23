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На полях ЧМ-2018. Об игре Дания - Австралия

В минувший четверг болельщики шли на «Самара Арену» по большому счету на Каспера Шмейхеля и датскую звезду из «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. Надежды увидеть их в качестве главных действующих лиц сбылись.

Ночной звонок

Эриксен вновь удивил своей результативностью, положив мяч в ворота австралийцев уже на седьмой (!) минуте, чем привел в восторг заполненную до отказа «Самара Арену».

Сольный концерт в исполнении датского голкипера из английского «Лестер Сити» не совсем удался. Он прервал свою рекордную сухую серию из 572 минут. Супервратарь не взял пенальти в исполнении Майла Единака, отличившегося на Чемпионате с «точки» во второй раз.

Австралийцы после поражения в Казани от французов преподнесли сенсацию, отобрав очки у явных фаворитов - датчан. И получили верный шанс продолжить борьбу за выход в плей-офф.

Сразу после матча мне позвонил бывший сосед по даче, 40-летний инженер Константин Онищук, уехавший с семьей на Зеленый континент несколько лет назад. Было любопытно узнать, что за телетрансляцией из Самары, несмотря на глубокую австралийскую зимнюю ночь, следили и там.

- Передай знакомым самарцам и тольяттинцам, что все соотечественники в Австралии болеют за Россию, - прокричал он в телефон на эмоциональном подъеме. - Сегодня за местную сборную переживал весь континент, но мне было вдвойне приятно увидеть, что играют команды на «Самара Арене». Красотища!



Заряжаем энергией

Матч непосредственно на «Самара Арене» наблюдал президент FIFA Джанни Инфантино. Глава международной федерации футбола приехал в наш город во второй раз.

- Джанни Инфантино у нас понравилось. Не каждый город удостоен такого внимания президента FIFA. Для нас большая честь принимать его снова. Уверен, что Джанни Инфантино навсегда запомнит Самару как футбольный центр не только Европы, но и мира, - сказал руководитель губернии Дмитрий Азаров.

Он также сообщил, что вручил президенту FIFA специальный памятный значок, которым отмечают тех, кто занимался подготовкой и организацией ЧМ-2018 в Самаре.

Сразу после завершения матча Дмитрий Азаров вместе с болельщиками прошел по так называемой «последней миле» - дороге от стадиона к остановкам общественного транспорта. Руководитель области, как и абсолютное большинство зрителей, отметил доброжелательную атмосферу как непосредственно на стадионе, так и в городе в целом.

- Мне не нужно подтверждение иностранных гостей в том, что самарцы - доброжелательные и гостеприимные люди. Я сам - коренной житель Самары, и я знаю наш характер. Очень рад, что гостям из других стран и континентов нравится в городе, - сказал Дмитрий Азаров журналистам после прогулки.

Руководитель области добавил, что сейчас в Самаре царит настоящий праздник. Особо Дмитрий Азаров выделил самарских болельщиков.

- Посмотрите, как болеет самарский стадион, какую энергию он дает футболистам. Неважно, какие команды играют. Наши зрители заряжают их энергией, - сказал глава региона.

26 июня в Сочи австралийцы проведут решающий матч с аутсайдером группы С Перу. А датчане отправятся в Лужники на встречу с Францией, возглавляющей турнирную таблицу с 6-ю очками. У Дании сейчас 4 , у Австралии - 1, у Перу - 0. Южноамериканцы потеряли шанс попасть в 1/8 финала.

Взгляд с трибуны:

Алексей Разлацкий, потомственный болельщик "Крыльев Советов":

Удивительная игра футбол! Удивительны судьбы людей, связанных с футболом. Вот сейчас по многим телеканалам идет реклама разных товаров, в которой задействованы футболисты, место которых в основном составе нашей команды казалось создателям этой рекламы незыблемым. Я говорю о Дмитрии Комбарове и Глушакове, которые в итоге не попали даже в заявку национальной команды! А еще в рекламе снялся Смолов, который в заявку попал, но на поле статус лучшего футболиста Чемпионата России не подтверждает. Может быть, они посчитали, что признание рекламодателя, полученные за съемки деньги это и есть дело, и есть результат, к которому надо стремиться? И на этом как футболисты они кончились? Кстати, на месте рекламодателя я бы такую рекламу заменил, ибо выглядит все это нелепо.

А вы знаете, что после утверждения России в качестве страны - хозяйки ЧМ-2018 футбольные эксперты каждый год составляли сборную России, которая может быть сформирована в 2018 году? В этих вариантах появлялось много разных фамилий, из тех, кто оказался в заявке, - Акинфеев, Дзагоев, Алексей Миранчук, Черышев, Смолов… Мне как болельщику «Крыльев Советов» казалось, что обязательно до сборной дорастет кто-то из игравших в Самаре молодых футболистов. Помните, лет семь назад в стартовом составе нашей команды выходило сразу несколько молодых игроков? Цаллагов, Концедалов, Яковлев, Соснин, Петров… В то время из этого поколения кроме них только Дзагоев более-менее регулярно играл в РФПЛ. Никто из тогдашних самарцев в сборную не попал. Ближе всех был Петров, ныне защитник «Краснодара», но всерьез его кандидатуру Черчесов не рассматривал. А вот фамилии Игнашевича в загодя предлагаемых вариантах никогда не было! Разве можно было предположить, что он будет нужен национальной команде в 38 лет? В прошлом номере «СГ» я уже вспоминал об играх Игнашевича за «Крылья Советов». Тогда после зарубежных вояжей в Россию вернулся нападающий Александр Бородюк и занял в нашей команде место центрального защитника. Рядом с ним и рос Сергей Игнашевич, выступавший у нас и в защите, и на позиции опорника. Было это в далеком 2000 году, а Бородюку тогда исполнилось… 38 лет!

Нынешний Чемпионат знаменателен внедрением системы видеопросмотра. Интересная штука! Раньше телезрители видели эпизод с разных ракурсов, а арбитр только с одного. И наше негодование по поводу очевидно неверного судейского решения давало огромное количество дополнительных эмоций! Теперь все практически объективно, результат матча почти не зависит от неверных судейских решений. Эмоции перешли в иную плоскость. В целом это хорошо. Применительно к российскому Чемпионату главное в том, что с системой видеопросмотра резко уменьшается «коррупционная составляющая» в работе арбитра. Уйти от ответственности за сознательно принятое неверное решение арбитру будет очень непросто! Хотя, конечно, и это не панацея. Я вспоминаю некогда прозвучавший комментарий бывшего тогда телеэкспертом эксарбитра Будогосского (позже он возглавил Судейский департамент РФС!). Эпизод касался неназначенного в пользу «Крыльев Советов» в матче с «Тереком» (Грозный) пенальти. Защитник хозяев конкретно врезался в ногу нашего нападающего в штрафной площади грозненцев. Должен быть пенальти, но судья свисток не дал. Будогосский сказал, что при назначении пенальти судья должен оценивать, было ли у игрока намерение совершить нарушение! Тут, мол, видно, что защитник был намерен сыграть в мяч, но случайно попал в ногу. Он просто выгораживал арбитра! В общем, некоторым горе-специалистам и видеопросмотры не помешают творить на поле беззаконие.

В понедельник сборная России встречается с командой Уругвая. Думаю, что соперники, обеспечившие себе участие в 1/8 финала, в первую очередь будут думать о следующей стадии турнира, поэтому на поле приберегут силы и постараются избежать травм, а матч закончится вничью.
Дата: 23 июня 2018 , 13:04
250
Автор текста: Сергей Волков
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