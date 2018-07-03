На полях ЧМ-2018. Неймар и Фирмино вывели Бразилию в 1/4 финала
Положа руку на сердце, признаемся: очень ждали в Самаре команды мирового топуровня. Немцев, бразильцев, португальцев, аргентинцев и тех же испанцев - признанных мастеров экстра-класса. И вот наконец-то дождались!
Теперь еще долго будем вспоминать, как на газон «Самара Арены» выходили пятикратные чемпионы мира - бразильцы. Как оглушительным ревом встречали их заполненные до отказа трибуны. Как широченные сомбреро мексиканцев яркими пятнышками украсили разноцветные ярусы стадиона. А какой безумный бразильскомексиканский карнавал бушевал вокруг «Самара Арены» до и после матча! Не хватало мест в ложе прессы, многоголосно надрывавшейся на разных языках, рассказывая о величии Неймара. Этот всеобщий ажиотаж напоминал обстановку на финансовой бирже в период падения-роста курса акций. Вся планета, казалось, решила сжаться и уместиться у крохотного футбольного островка в сопереживании от рождения очередного футбольного чуда. И эта завораживающая картинка еще не забудется долго.
Как не забудется и забавная история, случившаяся с группой мексиканских болельщиков в аэропорту Казани. Они пытались улететь на матч в Самару, но с ужасом обнаружили, что таких рейсов нет. Выручил клубный автобус «Крыльев Советов», встречавший там же на ших футболистов, возвращавшихся из Сербии. Едва ли не на коленях гости напросились до Самары. И им не отказали. Так и ехали «Крылья» под мексиканские песни.
Но вернемся к вчерашней игре. Футболисты Мексики не стали парковать «автобус», как это сделали накануне россияне в матче с испанцами. Они умеют преподносить сенсации. К примеру, на старте Чемпионат обыграли в группе действующих чемпионов мира из Германии (1:0). Вот и с бразильцами не стали действовать вторым номером, а бесстрашно пошли вперед, навязывая соперникам энергозатратный футбол под жарким самарским солнцем.
Бразилия действовала на соперников завораживающе, как удав, заставляя ошибаться на острие атак. О грозе бразильцев Неймаре активно вспомнили в конце первого тайма, когда пятикратные чемпионы стали перехватывать инициативу. И кто в этой паре фаворит, было абсолютно непонятно.
После перерыва бразильцы окончательно проснулись и пошли вперед большими силами. На 51-й минуте их лидер Неймар организовал голевую атаку. Протащил мяч вдоль линии штрафной мексиканцев, собрал толпу защитников, потом пяткой откатил на Виллиана, который метнулся к углу вратарской и прострелил на дальнюю штангу. А там уже сам Неймар в падении замкнул комбинацию - 1:0. Этот гол стал для него 57-м в 89 играх за сборную Бразилии. Теперь в списке лучших бомбардиров за всю историю команды он занимает третье место. До Роналду, занимающего вторую строчку, 26-летнему игроку осталось забить пять мячей. У рекордсмена Пеле 77 в 92 играх.
Под занавес матча Неймар стал автором еще и голевой передачи. Он прокинул мяч с левого фланга вдоль вратарской, и вышедший на замену Фирмино из «Ливерпуля» удвоил счет, забив в пустые ворота.
Итак, Мексика покидает Чемпионат с высоко поднятым сомбреро. Бразилия идет дальше за кубком мира. Впереди ее ждет победитель пары Бельгия - Япония, сыгравшей вчера поздно вечером в Ростове-наДону. И ждем четвертьфинал 7 июля. Теперь мы хотим увидеть в Самаре Англию.
Теперь еще долго будем вспоминать, как на газон «Самара Арены» выходили пятикратные чемпионы мира - бразильцы. Как оглушительным ревом встречали их заполненные до отказа трибуны. Как широченные сомбреро мексиканцев яркими пятнышками украсили разноцветные ярусы стадиона. А какой безумный бразильскомексиканский карнавал бушевал вокруг «Самара Арены» до и после матча! Не хватало мест в ложе прессы, многоголосно надрывавшейся на разных языках, рассказывая о величии Неймара. Этот всеобщий ажиотаж напоминал обстановку на финансовой бирже в период падения-роста курса акций. Вся планета, казалось, решила сжаться и уместиться у крохотного футбольного островка в сопереживании от рождения очередного футбольного чуда. И эта завораживающая картинка еще не забудется долго.
Как не забудется и забавная история, случившаяся с группой мексиканских болельщиков в аэропорту Казани. Они пытались улететь на матч в Самару, но с ужасом обнаружили, что таких рейсов нет. Выручил клубный автобус «Крыльев Советов», встречавший там же на ших футболистов, возвращавшихся из Сербии. Едва ли не на коленях гости напросились до Самары. И им не отказали. Так и ехали «Крылья» под мексиканские песни.
Но вернемся к вчерашней игре. Футболисты Мексики не стали парковать «автобус», как это сделали накануне россияне в матче с испанцами. Они умеют преподносить сенсации. К примеру, на старте Чемпионат обыграли в группе действующих чемпионов мира из Германии (1:0). Вот и с бразильцами не стали действовать вторым номером, а бесстрашно пошли вперед, навязывая соперникам энергозатратный футбол под жарким самарским солнцем.
Бразилия действовала на соперников завораживающе, как удав, заставляя ошибаться на острие атак. О грозе бразильцев Неймаре активно вспомнили в конце первого тайма, когда пятикратные чемпионы стали перехватывать инициативу. И кто в этой паре фаворит, было абсолютно непонятно.
После перерыва бразильцы окончательно проснулись и пошли вперед большими силами. На 51-й минуте их лидер Неймар организовал голевую атаку. Протащил мяч вдоль линии штрафной мексиканцев, собрал толпу защитников, потом пяткой откатил на Виллиана, который метнулся к углу вратарской и прострелил на дальнюю штангу. А там уже сам Неймар в падении замкнул комбинацию - 1:0. Этот гол стал для него 57-м в 89 играх за сборную Бразилии. Теперь в списке лучших бомбардиров за всю историю команды он занимает третье место. До Роналду, занимающего вторую строчку, 26-летнему игроку осталось забить пять мячей. У рекордсмена Пеле 77 в 92 играх.
Под занавес матча Неймар стал автором еще и голевой передачи. Он прокинул мяч с левого фланга вдоль вратарской, и вышедший на замену Фирмино из «Ливерпуля» удвоил счет, забив в пустые ворота.
Итак, Мексика покидает Чемпионат с высоко поднятым сомбреро. Бразилия идет дальше за кубком мира. Впереди ее ждет победитель пары Бельгия - Япония, сыгравшей вчера поздно вечером в Ростове-наДону. И ждем четвертьфинал 7 июля. Теперь мы хотим увидеть в Самаре Англию.
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