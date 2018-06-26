На полях ЧМ-2018. Холодный душ в жаркий день

Ну вот наконец и дождались на «Самара Арене» нашу сборную. Вчера команда Станислава Черчесова вместе с уругвайскими футболистами волжским вечерком распределяла места в своей группе А. Мы в итоге оказались вторыми, Уругвай - первым. С этим багажом и вошли в 1/8 финала. Дальше игры на вылет. Но с таким настроением и игрой, как в самарском матче, мы далеко не продвинемся.



С каким нетерпением ждала футбольная Самара вчерашний матч и загодя готовилась к нему! Сборную России в аэропорту Курумоч встречали юные футболисты из Академии имени Коноплева. Еще бы! Сразу три ее воспитанника - Алан Дзагоев, Роман Зобнин и Илья Кутепов входят в состав нашей сборной. Есть на кого равняться. Зобнин к тому же пригласил встречавших на матч Россия - Уругвай. Билеты для юных воспитанников он оплатил сам. Дзагоев из-за травмы остался дома, но доктора готовят его к тому, чтобы он вышел в матче 1/8 финала. Форварда нашей сборной Федора Смолова встречала делегация не меньше - многочисленные родственники, проживающие в Самаре. Именно они в свое время вдохновили его на «Металлурге» на гол - первый в профессиональной карьере. Это случилось 27 сентября 2008 года, Смолов играл в составе московского «Динамо».



Интерес к матчу в Самаре подогревался тем, что именно на нашем стадионе определялось, кто займет первое, а кто второе место в группе. Приводились всевозможные расклады. Какое место для нас «выгоднее»? С кем лучше сразиться в следующем раунде? С чемпионом Европы-2016 Португалией? Или с чемпионом мира-2010 Испанией? А может быть, с Ираном?



Обитательница Самарского зоопарка коза Забияка, объявленная оракулом ЧМ-2018, накануне определила победителя в матче. Из предложенных трех мисок она выбрала ту, что указывала на выигрыш сборной России. Однако коза, увы, ошиблась. Эх, предсказатели…



Матч в Самаре был дебютным для нашей футбольной сборной на берегах Волги. Вы могли бы представить нечто подобное в закрытом для иностранцев Куйбышеве? И вдруг такой прорыв. Ключиком стал футбол.



Есть ли в сборной России звезды мирового уровня? Судя по игре с Уругваем и положа руку на сердце, ответим: нет. Своими победами и голами на чемпионате мира кое-кто увеличил свою трансферную стоимость и стал привлекательным для европейских топ-клубов. Не более. А вот в Уругвае играют звезды планетарного масштаба. То ли нещадная жара помешала нашим футболистам, то ли не отошли от эйфории после первых удачных матчей, то ли просто напекло на солнышке, но матч уругвайцам был проигран вчистую. Сначала отличился великий Суарес. Потом случился досадный автогол от Черышева. А на 36-й минуте впору было выкидывать, как в боксе, белое полотенце. За вторую желтую карточку удалили Смольникова и доигрывать матч пришлось вдесятером. И на последней минуте основного времени пропустили гол от Каваньи.



Теперь после благостной эйфории, очевидно, последует очередной вал критики в адрес Черчесова и сборников. Жаркая самарская погода обернулась для наших поклонников футбола холодным душем. И все-таки продолжим быть оптимистами и будем надеяться на удачную игру российской команды в 1/8 финала. Россия сыграет против сборной Испании.



Один из заключительных матчей в группах - игра датчан и французов. Вот это будет жаркая схватка! Со сборной Дании мы знакомы по ее матчу с Австралией в Самаре. Датчанам (4 очка) в борьбе с лидером группы С французами (6) нужна как минимум ничья, чтобы выйти в плей-офф. Но если «трехцветные» добьются очередного успеха, а представители «зеленого континента» обыграют безусловного аутсайдера - сборную Перу, то тогда в споре Дании и Австралии за выход в плей-офф придется прибегнуть к дополнительным показателям.



Сборная Франции - один из главных фаворитов Чемпионата. Приглядитесь к ней внимательно. Звезд мирового уровня здесь хватает на три состава. Самые яркие - нападающие Антуан Гризманн («Атлетико»), Оливье Жиру («Челси»), а еще есть полузащитники Поль Погба («Манчестер Юнайтед») и Усман Дембеле («Барселона»). Что ни имя - суперигрок! Датчанам с одним Эриксеном придется туго. По сумме мастерства они уступают команде Дидье Дешама. Но вспомните, как нелегко пришлось французам в Казани, где они только с помощью видеоповторов смогли обыграть Австралию. Так что сюрпризы возможны. Вспомните сборные Нигерии и Швейцарии. Завтра, кстати, нигерийцы наверняка дадут бой команде Лео Месси. Аргентинцам, в свою очередь, нужна только победа. У них лишь одно очко после двух матчей. На родине им не простят невыход в плей-офф. Сербские «братушки» наверняка дадут бой бразильцам. Будем болеть и за костариканцев, которых не меньше полюбила футбольная Самара. Словом, наступила пора решающих поединков. Подводить итоги будем в последний день предварительного этапа - в четверг, 28 июня.