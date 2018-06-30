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На полях ЧМ-2018. Чего ждать сборной России в мачте с «Красной фурией»

Чего нам ждать от соперников, которые с трудом пробились в плей-офф? Внезапно, за день до старта Чемпионата мира, главным тренером сборной Испании вместо Хулена Лопетеги был назначен Фернандо Йерро.

Как показала практика, команда стала играть медленнее. В первом туре испанцы упустили победу над Португалией (3:3), затем невзрачно на классе обыграли Иран (1:0) и до последнего могли пролететь мимо плей-офф, однако сравняли счет в матче с Марокко (2:2).

Внезапная смена тренера, конечно же, не могла не сказаться на настроении «Красной фурии». Да и болельщиков тоже. В 11-й раз подряд, начиная с 1978 года, Испания выступает в финальном турнире. В семи случаях она пробивалась из группы в следующий круг, но только в 2010-м добралась до медалей, причем сразу до золотых.

Главная опасность у испанцев исходит от 32-летнего забивного защитника Серхио Рамоса. Капитан «Реала» - лидер во всем и везде.

Дословно
Франк Веркаутерен, главный тренер «Крыльев Советов» 2014 - 2016 годов:
- Сборная России сделала все, что должна была. В первых двух турах реализовала свое преимущество в классе. В третьем подвело раннее удаление. Уступая в счете и играя в меньшинстве, было сложно что-то противопоставить Уругваю.

- Есть у россиян шансы пройти Испанию в 1/8 финала?
- Конечно, есть. Испанцы поменяли тренера, и у Фернандо Йерро не все получается. При этом команда играет в остроатакующий футбол. Поэтому ее можно подловить на контратаке. Россиянам это по силам. Главное - не терять оптимизма.

Взгляд с трибуны
Алексей Разлацкий, потомственный болельщик «Крыльев Советов»:
- Уже в воскресенье мы будем знать ответ на главный вопрос: можно ли считать ЧМ-2018 успешным для российской сборной или он останется в истории как просто оправдавший ожидания большинства. Для успешности нужно пройти Испанию. Команду, в составе которой блистает неувядаемый Иньеста, оборонительные редуты цементируют Пике, Рамос, Карвахаль во главе со звездным голкипером Де Хеа. А на острие атаки действует Диегу Коста, уверенности которого может позавидовать даже статуя Свободы. Но, несмотря на все это, мы верим, что пройти испанцев можно. И если наша команда окажется в 1/4 финала, наверняка гульнем на всю Самару. Примерно так, как это сделала в ночь с четверга на пятницу 20-тысячная колумбийская торсида, отмечавшая в нашем городе выход своей сборной из группы.

Итоги группового этапа ЧМ2018 мы обсудили с моим напарником по футбольной сборной «чайников», играющих в «миньку» по воскресеньям, с известным самарским хоккеистом, в прошлом защитником куйбышевского «Маяка» 80-х годов Александром Харченко:

- По итогам группового этапа фаворитами я считаю команды Бразилии, Бельгии и Хорватии, - высказал свое мнение Александр. - Все они могли бы дойти до полуфиналов, но турнирная сетка сведет Бразилию и Бельгию уже в 1/4 финала. Проблемы сборной Германии, на мой взгляд, связаны с конфликтом внутри команды. Четыре года назад многие из нынешних «сборников» стали чемпионами мира, а вот в прошлом году на Кубке Конфедераций выиграл по сути молодежный состав немецкой команды. Объединив в заявке игроков разных поколений, главный тренер сборной Лев сделал ставку на ветеранов и, как мы видим, прогадал. Мы не увидели той сжимающейся и разжимающейся пружины, которая приносила немцам победы в ключевых матчах. Команды Аргентины и Португалии строятся вокруг одного лидера, в этом их недостаток. Сборная Испании возрастная, это может помешать ей добиться успеха. У команды Франции высокий потенциал, но пока в ней нет нужного уровня слаженности. Понравились шведы. Напомню, что в 2015 году молодежная сборная Швеции стала чемпионом Европы. Сейчас молодые футболисты влились в основную команду, так что победа шведов в группе совсем не случайна.

- Как выиграть у испанцев?
- Важно, чтобы сильно сыграли фланги. Появившийся в нашей команде недавно правый защитник Фернандес - умный игрок, рядом с ним в другой футбол заиграл Самедов, слева действует великолепная пара Жирков - Черышев, в таком составе они способны доставить испанцам массу неприятностей. Важно, чтобы в свою силу сыграл Головин. Жду также появления в центре поля Кузяева. Впереди хорошо выглядит Дзюба, он должен сделать все возможное, чтобы забить гол. И, безусловно, команде нужна удача.

Ну что же, давайте пожелаем нашей команде удачи! Нам всем нужна победа!
Дата: 30 июня 2018 , 19:11
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Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: FIFA.com
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