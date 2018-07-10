На полях ЧМ-2018. Англия - Швеция

Заключительный матч самарской программы - Швеция - Англия - в минувшую субботу не был окружен карнавальной обстановкой, к которой мы начали привыкать в связи с играми в Самаре латиноамериканцев и африканцев. Все было чинно и благородно. Обратил внимание: среди иноземных болельщиков преобладали пожилые любители футбола. Причем держались они не в одиночку, а группами. За моей спиной сидела одна такая серьезная компания болельщиков с Туманного Альбиона, которые сначала с настороженностью смотрели на россиян и развеселых представителей других государств. А к концу матча осмелели и позволили себе дать волю эмоциям.Это и понятно. Родоначальники футбола на обе лопатки уложили сборную Швеции, забив два безответных мяча. И впервые - с 1990 года - пробились в полуфинал. Что любопытно, англичане, громко болея, ни разу не встали со своих мест. Это в правилах их поведения на аренах. В Англии пару раз встанешь с кресла и начнешь что-то вопить - мигом вылетишь со стадиона после двух предупреждений.Мне, побывавшему на журналистской стажировке в «Челси» и «Астон Вилле», очень приятно было наблюдать за поведением англичан. Из ложи прессы подобное не разглядишь, а в гуще болельщиков - милое дело. Так и не заметил на трибуне ни одного ультрас или кого-то подобного. Ни одного злобного выкрика по-английски в сторону соперника, а уж хозяев тем более. Все наши соседи - добропорядочные седовласые джентльмены в один голос говорили о том, что после победы их сборной в Самаре сделан шаг к чемпионству. У их любимцев, мол, отличная турнирная сетка. Тем более что Хорватии они хотят вернуть должок за Евро-2008 (подробнее об этом вы могли прочитать в субботнем номере «СГ»).Мы пожелали англичанам удачи и тепло попрощались. И услышали на английском: «Спасибо, Самара!». Было очень приятно. Знаете, о чем подумалось, покидая «Самара Арену»? Она была хороша в дни Чемпионата. Сохранить бы на ней эту атмосферу большого спортивного праздника и дальше. Благодаря мировому первенству мы насладились игрой многих грандов мирового футбола. Увидели экзотических болельщиков из всех уголков планеты. И даже с англичанами - кто бы мог об этом подумать! - болели против пресной Швеции, поначалу удивившей всех, а в матче с родоначальниками футбола выглядевшей неубедительно.- Это не сговор со шведами, - предупредили нас соседи-англичане. - Просто мы так классно играем.Ну что, теперь будем болеть за англичан?