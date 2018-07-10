На полях ЧМ-2018. Англия - Швеция
Впервые с 2006 года полуфиналы Чемпионата мира пройдут без участия сборных, представляющих Южную Америку. Балом правит Европа! Франция и Бельгия, Англия и Хорватия сегодня разыграют путевки в главный матч турнира. За кого будем болеть? За непредсказуемость и красоту футбола.
Заключительный матч самарской программы - Швеция - Англия - в минувшую субботу не был окружен карнавальной обстановкой, к которой мы начали привыкать в связи с играми в Самаре латиноамериканцев и африканцев. Все было чинно и благородно. Обратил внимание: среди иноземных болельщиков преобладали пожилые любители футбола. Причем держались они не в одиночку, а группами. За моей спиной сидела одна такая серьезная компания болельщиков с Туманного Альбиона, которые сначала с настороженностью смотрели на россиян и развеселых представителей других государств. А к концу матча осмелели и позволили себе дать волю эмоциям.
Это и понятно. Родоначальники футбола на обе лопатки уложили сборную Швеции, забив два безответных мяча. И впервые - с 1990 года - пробились в полуфинал. Что любопытно, англичане, громко болея, ни разу не встали со своих мест. Это в правилах их поведения на аренах. В Англии пару раз встанешь с кресла и начнешь что-то вопить - мигом вылетишь со стадиона после двух предупреждений.
Мне, побывавшему на журналистской стажировке в «Челси» и «Астон Вилле», очень приятно было наблюдать за поведением англичан. Из ложи прессы подобное не разглядишь, а в гуще болельщиков - милое дело. Так и не заметил на трибуне ни одного ультрас или кого-то подобного. Ни одного злобного выкрика по-английски в сторону соперника, а уж хозяев тем более. Все наши соседи - добропорядочные седовласые джентльмены в один голос говорили о том, что после победы их сборной в Самаре сделан шаг к чемпионству. У их любимцев, мол, отличная турнирная сетка. Тем более что Хорватии они хотят вернуть должок за Евро-2008 (подробнее об этом вы могли прочитать в субботнем номере «СГ»).
Мы пожелали англичанам удачи и тепло попрощались. И услышали на английском: «Спасибо, Самара!». Было очень приятно. Знаете, о чем подумалось, покидая «Самара Арену»? Она была хороша в дни Чемпионата. Сохранить бы на ней эту атмосферу большого спортивного праздника и дальше. Благодаря мировому первенству мы насладились игрой многих грандов мирового футбола. Увидели экзотических болельщиков из всех уголков планеты. И даже с англичанами - кто бы мог об этом подумать! - болели против пресной Швеции, поначалу удивившей всех, а в матче с родоначальниками футбола выглядевшей неубедительно.
- Это не сговор со шведами, - предупредили нас соседи-англичане. - Просто мы так классно играем.
Ну что, теперь будем болеть за англичан?
Заключительный матч самарской программы - Швеция - Англия - в минувшую субботу не был окружен карнавальной обстановкой, к которой мы начали привыкать в связи с играми в Самаре латиноамериканцев и африканцев. Все было чинно и благородно. Обратил внимание: среди иноземных болельщиков преобладали пожилые любители футбола. Причем держались они не в одиночку, а группами. За моей спиной сидела одна такая серьезная компания болельщиков с Туманного Альбиона, которые сначала с настороженностью смотрели на россиян и развеселых представителей других государств. А к концу матча осмелели и позволили себе дать волю эмоциям.
Это и понятно. Родоначальники футбола на обе лопатки уложили сборную Швеции, забив два безответных мяча. И впервые - с 1990 года - пробились в полуфинал. Что любопытно, англичане, громко болея, ни разу не встали со своих мест. Это в правилах их поведения на аренах. В Англии пару раз встанешь с кресла и начнешь что-то вопить - мигом вылетишь со стадиона после двух предупреждений.
Мне, побывавшему на журналистской стажировке в «Челси» и «Астон Вилле», очень приятно было наблюдать за поведением англичан. Из ложи прессы подобное не разглядишь, а в гуще болельщиков - милое дело. Так и не заметил на трибуне ни одного ультрас или кого-то подобного. Ни одного злобного выкрика по-английски в сторону соперника, а уж хозяев тем более. Все наши соседи - добропорядочные седовласые джентльмены в один голос говорили о том, что после победы их сборной в Самаре сделан шаг к чемпионству. У их любимцев, мол, отличная турнирная сетка. Тем более что Хорватии они хотят вернуть должок за Евро-2008 (подробнее об этом вы могли прочитать в субботнем номере «СГ»).
Мы пожелали англичанам удачи и тепло попрощались. И услышали на английском: «Спасибо, Самара!». Было очень приятно. Знаете, о чем подумалось, покидая «Самара Арену»? Она была хороша в дни Чемпионата. Сохранить бы на ней эту атмосферу большого спортивного праздника и дальше. Благодаря мировому первенству мы насладились игрой многих грандов мирового футбола. Увидели экзотических болельщиков из всех уголков планеты. И даже с англичанами - кто бы мог об этом подумать! - болели против пресной Швеции, поначалу удивившей всех, а в матче с родоначальниками футбола выглядевшей неубедительно.
- Это не сговор со шведами, - предупредили нас соседи-англичане. - Просто мы так классно играем.
Ну что, теперь будем болеть за англичан?
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
10 июля 2018
109
10 июля 2018
174
10 июля 2018
149
10 июля 2018
157
10 июля 2018
144
10 июля 2018 , 13:39
77
Инфраструктура Чемпионата мира по футболу работает без сбоев, и болельщики в полной мере могут...
10 июля 2018 , 13:34
100
Продолжается строительство Фрунзенского моста.
10 июля 2018 , 13:08
109
На полях будут заниматься дети. Их также смогут арендовать взрослые корпоративные и любительские...
10 июля 2018 , 12:56
174
С 6 по 19 августа в Самаре снова состоится фестиваль по восстановлению исторического облика...
10 июля 2018 , 11:23
149
Впервые с 2006 года полуфиналы Чемпионата мира пройдут без участия сборных, представляющих Южную...
10 июля 2018 , 10:46
157
Наши бились, наши сражались как львы. Но в серии пенальти фортуна отвернулась от российской...
10 июля 2018 , 10:45
126
Осенью Самару ждет юбилей «Камерной сцены» и фестиваль «Русская классика....
10 июля 2018 , 10:45
144
Впервые на площадку приедут не только студенты и молодые специалисты, но и школьники.
10 июля 2018 , 10:39
177
Около двух месяцев назад компания «РКС-Самара» перекрыла водоразборную колонку...
10 июля 2018 , 10:20
143
Накануне субботнего матча на «Самара Арене» глава региона Дмитрий Азаров...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
28 июня 2018
14176
На нем прилетели более 400 болельщиков.
29 июня 2018
12337
30 июня и 1 июля на улице Куйбышева пройдет танцевальное шествие.
19 июня 2018
8815
1
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
17 июня 2018
8429
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
17 июня 2018
7796
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
25 июня 2018
1827
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите,...
22 июня 2018
897
С апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
22 июня 2018
1298
В субботу предприниматели смогут зарегистрировать онлайн-кассу в налоговых инспекциях Самарской области
До завершения второго этапа кассовой реформы осталось 8 дней.
22 июня 2018
806
Ребята займутся общестроительными и дорожными работами.
10 июня 2018
716
В минувшую пятницу коллектив Детской картинной галереи устроил торжественное открытие сразу трех...