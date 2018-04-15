На половине поля «Самара Арены» уложили газон
Работы планируют завершить в начале следующей недели.
Как ранее писал sgpress.ru, газон, прибывший из Германии на 12 большегрузах, начали укладывать в субботу, 14 апреля. За неполные сутки уложили газон на половину поля.
По словам агрономов, играть на поле можно будет примерно через две недели после завершения его укладки.
Подробнее на sgpress.ru в понедельник, 16 апреля.
Как ранее писал sgpress.ru, газон, прибывший из Германии на 12 большегрузах, начали укладывать в субботу, 14 апреля. За неполные сутки уложили газон на половину поля.
По словам агрономов, играть на поле можно будет примерно через две недели после завершения его укладки.
Подробнее на sgpress.ru в понедельник, 16 апреля.
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