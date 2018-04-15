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На половине поля «Самара Арены» уложили газон

Работы планируют завершить в начале следующей недели.

Как ранее писал sgpress.ru, газон, прибывший из Германии на 12 большегрузах, начали укладывать в субботу, 14 апреля. За неполные сутки уложили газон на половину поля.

По словам агрономов, играть на поле можно будет примерно через две недели после завершения его укладки.

Подробнее на sgpress.ru в понедельник, 16 апреля.


 
Дата: 15 апреля 2018 , 15:49
271
Автор текста: Кирилл Ляхманов, Анна Турова
Автор фото: Кирилл Ляхманов
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