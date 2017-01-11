На полигоны вывезено уже больше 160 тыс. тонн снега

В Самаре продолжается очистка улично-дорожной сети от снега и наледи. В минувшие сутки расчистку вели около 300 единиц техники и 350 рабочих муниципального предприятия «Благоустройство».Придомовые территории приводили в порядок более 2,5 тыс. дворников и 125 коммунальных машин. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко поручил расчистить самарские дворы от последствий сильного снегопада предыдущих дней не позднее пятницы этой недели. В противном случае к управляющим компаниям будут применены санкции.- Штрафы будут выписаны непосредственно на руководителей управляющих организаций, - подчеркнул первый вице-мэр на сегодня на утреннем совещании в департаменте городского хозяйства и экологии мэрии.Стоит отметить, что общий объем снега, вывезенного на полигоны, с начала года превысил 160 тыс.тонн (вместе с тем, который вывезели из парков и скверов).