На полигоны вывезено уже больше 160 тыс. тонн снега
За прошедшие сутки с улично-дорожной сети на полигоны было вывезено более 4 тыс тонн снега.
В Самаре продолжается очистка улично-дорожной сети от снега и наледи. В минувшие сутки расчистку вели около 300 единиц техники и 350 рабочих муниципального предприятия «Благоустройство».
Придомовые территории приводили в порядок более 2,5 тыс. дворников и 125 коммунальных машин. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко поручил расчистить самарские дворы от последствий сильного снегопада предыдущих дней не позднее пятницы этой недели. В противном случае к управляющим компаниям будут применены санкции.
- Штрафы будут выписаны непосредственно на руководителей управляющих организаций, - подчеркнул первый вице-мэр на сегодня на утреннем совещании в департаменте городского хозяйства и экологии мэрии.
Стоит отметить, что общий объем снега, вывезенного на полигоны, с начала года превысил 160 тыс.тонн (вместе с тем, который вывезели из парков и скверов).
В Самаре продолжается очистка улично-дорожной сети от снега и наледи. В минувшие сутки расчистку вели около 300 единиц техники и 350 рабочих муниципального предприятия «Благоустройство».
Придомовые территории приводили в порядок более 2,5 тыс. дворников и 125 коммунальных машин. Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко поручил расчистить самарские дворы от последствий сильного снегопада предыдущих дней не позднее пятницы этой недели. В противном случае к управляющим компаниям будут применены санкции.
- Штрафы будут выписаны непосредственно на руководителей управляющих организаций, - подчеркнул первый вице-мэр на сегодня на утреннем совещании в департаменте городского хозяйства и экологии мэрии.
Стоит отметить, что общий объем снега, вывезенного на полигоны, с начала года превысил 160 тыс.тонн (вместе с тем, который вывезели из парков и скверов).
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