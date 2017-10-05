На подготовку Самары к ЧМ-18 выделят 900 млн рублей

Дмитрий Азаров отметил, что депутаты проводят большую работу по включению Самарской области в различные федеральные программы, по поддержке софинансирования различных проектов и выделению дополнительных средств из федерального бюджета.- В последний год эта работа была выстроена особенно стройно и решались все те задачи, которые ставились населением области. Это и строительство дорог, мостов, школ, детских садов, и многие другие направления. Каждый из вас внес вклад в тот или иной проект, который был реализован на территории региона. Крайне важно, чтобы и в будущем эта работа также носила системный характер, - сказал врио губернатора.Присутствовавший на совещании заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский сообщил, что в бюджете следующего года на строительство поликлиники в Тольятти будет направлено 325 млн рублей. Также предусмотрено 900 млн рублей на завершение подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ и еще 450 млн рублей направят на строительство школ.Говоря о дополнительных поступлениях средств из федерального бюджета в этом году, депутат отметил выделение 400 млн рублей на строительство Фрунзенского моста. Всего в 2017 году на этот объект направили около 1 млрд рублей.