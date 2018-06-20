На подъезде к Самаре от М-5 ограничено движение большегрузов

По данным «Поволжуправтодора», введено ограничение движения для грузовых машин, имеющих максимальную массу более 3,5 тонн, на подъезде к Самаре от федеральной дороги М-5 «Урал» с 10 по 12 км.Запрет на проезд с 07:00 до 24:00 по местному времени будет действовать 20, 21, 24, 25, 27 и 28 июня, 1, 2, 6 и 7 июля, то есть за день до и в дни проведения матчей. Введенное ранее ограничение движения для большегрузов на участках подъезда от М-5 к Оренбургу и федеральной дороги А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном в черте Самары отменено.