На пляжах Самары работают 13 спасательных постов
В Самаре оборудованы для купания восемь пляжей. Также открыты два пляжа для маломобильных граждан – на Некрасовском спуске и между Маяковским и Полевым спусками.
Особое внимание во время купального сезона уделяется обеспечению безопасности отдыхающих. Каждую неделю проходят проверки качества песка и воды. На сегодняшний день все пробы получили положительное заключение. Также пляжи обработали от грызунов, насекомых и клещей.
Ежедневно с 10:00 до 21:00 на пляжах работают 13 спасательных постов. Зоны отдыха патрулируют спасатели, прошедшие специальную подготовку и инструктаж.
- В рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу были подобраны спасатели, которые владеют иностранными языками. Они могут давать объявления и предупреждать о мерах безопасности, в том числе на английском и испанском языках. Спасательные посты оборудованы всем необходимым имуществом и снаряжением, - сказал начальник отдела обеспечения защиты населения и пожарной безопасности Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара Сергей Юшкевич.
По словам спасателей, в связи с установившейся жаркой погодой в основном приходится оказывать помощь детям, пожилым людям, а также гражданам в нетрезвом состоянии.
- На основном посту пляжа на Некрасовском спуске работают пять человек, на дополнительном – еще три человека. Каждые полчаса проходит обход территории. Мы не только мониторим пляж, но и объясняем горожанам и гостям города правила поведения на воде, - пояснил спасатель Владислав Журавлев. - Оптимальная глубина для плавания на пляжах обозначена буйками, но часто люди не рассчитывают свои силы и заплывают дальше. Приходиться помогать. Я работаю спасателем второй год. Работа сложная, нужно постоянно быть бдительным.
Особое внимание во время купального сезона уделяется обеспечению безопасности отдыхающих. Каждую неделю проходят проверки качества песка и воды. На сегодняшний день все пробы получили положительное заключение. Также пляжи обработали от грызунов, насекомых и клещей.
Ежедневно с 10:00 до 21:00 на пляжах работают 13 спасательных постов. Зоны отдыха патрулируют спасатели, прошедшие специальную подготовку и инструктаж.
- В рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу были подобраны спасатели, которые владеют иностранными языками. Они могут давать объявления и предупреждать о мерах безопасности, в том числе на английском и испанском языках. Спасательные посты оборудованы всем необходимым имуществом и снаряжением, - сказал начальник отдела обеспечения защиты населения и пожарной безопасности Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара Сергей Юшкевич.
По словам спасателей, в связи с установившейся жаркой погодой в основном приходится оказывать помощь детям, пожилым людям, а также гражданам в нетрезвом состоянии.
- На основном посту пляжа на Некрасовском спуске работают пять человек, на дополнительном – еще три человека. Каждые полчаса проходит обход территории. Мы не только мониторим пляж, но и объясняем горожанам и гостям города правила поведения на воде, - пояснил спасатель Владислав Журавлев. - Оптимальная глубина для плавания на пляжах обозначена буйками, но часто люди не рассчитывают свои силы и заплывают дальше. Приходиться помогать. Я работаю спасателем второй год. Работа сложная, нужно постоянно быть бдительным.
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