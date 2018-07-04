На пляжах Самары работают 13 спасательных постов

В Самаре оборудованы для купания восемь пляжей. Также открыты два пляжа для маломобильных граждан – на Некрасовском спуске и между Маяковским и Полевым спусками.



Особое внимание во время купального сезона уделяется обеспечению безопасности отдыхающих. Каждую неделю проходят проверки качества песка и воды. На сегодняшний день все пробы получили положительное заключение. Также пляжи обработали от грызунов, насекомых и клещей.



Ежедневно с 10:00 до 21:00 на пляжах работают 13 спасательных постов. Зоны отдыха патрулируют спасатели, прошедшие специальную подготовку и инструктаж.



- В рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу были подобраны спасатели, которые владеют иностранными языками. Они могут давать объявления и предупреждать о мерах безопасности, в том числе на английском и испанском языках. Спасательные посты оборудованы всем необходимым имуществом и снаряжением, - сказал начальник отдела обеспечения защиты населения и пожарной безопасности Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара Сергей Юшкевич.



По словам спасателей, в связи с установившейся жаркой погодой в основном приходится оказывать помощь детям, пожилым людям, а также гражданам в нетрезвом состоянии.



- На основном посту пляжа на Некрасовском спуске работают пять человек, на дополнительном – еще три человека. Каждые полчаса проходит обход территории. Мы не только мониторим пляж, но и объясняем горожанам и гостям города правила поведения на воде, - пояснил спасатель Владислав Журавлев. - Оптимальная глубина для плавания на пляжах обозначена буйками, но часто люди не рассчитывают свои силы и заплывают дальше. Приходиться помогать. Я работаю спасателем второй год. Работа сложная, нужно постоянно быть бдительным.