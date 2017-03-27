На площади Славы в Самаре отремонтируют лестницы и фонтан

Начальная цена контракта составляет 36,4 миллиона рублей. Победителя аукциона планируют определить 17 апреля. До конца года ему предстоит выполнить все работы, которые включают в себя: ремонт лестниц амфитеатра и фонтана, устройство цветочниц, ливневой канализации и т.д.