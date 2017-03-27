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На площади Славы в Самаре отремонтируют лестницы и фонтан

Аукцион на капитальный ремонт части сооружения площади, расположенной в Ленинском районе Самары в границах Волжского проспекта, улицы Маяковского и улицы Молодогвардейской, объявило Главное управление организации торгов Самарской области.
 
Начальная цена контракта составляет 36,4 миллиона рублей. Победителя аукциона планируют определить 17 апреля. До конца года ему предстоит выполнить все работы, которые включают в себя: ремонт лестниц амфитеатра и фонтана, устройство цветочниц, ливневой канализации и т.д.
Дата: 27 марта 2017 , 11:34
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Владимир Пермяков
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