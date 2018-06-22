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На площади Славы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Более тысячи самарцев пришли возложить цветы в День памяти и скорби.

В пятницу, 22 июня, в День памяти и скорби самарцы и гости города пришли на площадь Славы, чтобы возложить венки и цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». В день 77-й годовщины отдать дань памяти погибшим и поблагодарить ветеранов пришли глава региона Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, представители общественных и молодежных организаций, почетные граждане, Герои России, члены политических партий и патриотических клубов.

Дмитрий Азаров напомнил, что из более полумиллиона куйбышевцев половина не вернулась с фронта.

 
Дата: 22 июня 2018 , 16:56
148
Автор текста: Виктория Анистратова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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