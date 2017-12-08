На площади Славы почтили память Героев Отечества

В четверг, 7 декабря, в преддверии Дня Героев Отечества (он ежегодно отмечается 9 декабря), больше получаса к Вечному огню на площади Славы шли самарцы. Среди них были представители власти, депутатского корпуса, общественных организаций «Герои Отечества» и Союз генералов», члены семей участников войны, которых уже нет среди нас.Промаршировали несколько колонн детско-юношеских военно-патриотических объединений. Среди возлагавших цветы был и Владимир Иванович Чудайкин 0 Герой Советского Союза.