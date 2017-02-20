На площади Куйбышева устанавливают фигуру Масленицы
Второй день подряд на центральной площади Самары специалисты ведут установку фигуры Масленицы.
В высоту она будет больше 20 метров. Композицию уже начали украшать иллюминацией. Кроме того, на нее повесят разноцветные флажки. Такой объект появится в Самаре к празднику Масленицы впервые.
Помимо этой фигуры площадь украсит надувной самовар высотой 4 метра, он будет установлен на подиуме. На масленичной неделе здесь также будет работать "Город Мастеров", Усадьба Деда Мороза, которая тематически преобразится к весеннему празднику, и многие другие объекты. Более подробную информацию можно прочитать здесь.
Стоит также напомнить, что гулянья по случаю Масленицы пройдут во всех районах Самары.
В высоту она будет больше 20 метров. Композицию уже начали украшать иллюминацией. Кроме того, на нее повесят разноцветные флажки. Такой объект появится в Самаре к празднику Масленицы впервые.
Помимо этой фигуры площадь украсит надувной самовар высотой 4 метра, он будет установлен на подиуме. На масленичной неделе здесь также будет работать "Город Мастеров", Усадьба Деда Мороза, которая тематически преобразится к весеннему празднику, и многие другие объекты. Более подробную информацию можно прочитать здесь.
Стоит также напомнить, что гулянья по случаю Масленицы пройдут во всех районах Самары.
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