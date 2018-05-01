На площади Куйбышева состоялись праздничное шествие и шоу "Танцующих автомобилей"
Празднование Первомая в Самаре началось с торжественного шествия по площади Куйбышева.
Многотысячная колонная во главе с врио губернатора Дмитрием Азаровым, главой Самары Еленой Лапушкиной, главным федеральным инспектором по Самарской области Сергеем Чабаном проследовала по улице Молодогвардейской через площадь.
Подарком для всех собравшихся на площади стала уникальная программа «Танцующие автомобили». Полсотни машин, выпущенных на АвтоВАЗе в различные годы, закружились в едином ритме. Перед публикой предстали как новинки автомобильной промышленности региона, так и модели, уже ставшие историей. Зрители стали свидетелями того, как под музыку рождается «танец-диалог» профессиональных танцоров и виртуозов, находящихся за рулем автомобилей. Завершением праздничного мероприятия на площади Куйбышева стало автородео, в котором приняли участие лучшие каскадеры со всей страны.
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