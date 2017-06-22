На площади Куйбышева разбирают тротуары
Планируется, что ремонт главной площади города, как и Струковского сада, завершат к ноябрю этого года. Об этом сообщил глава Самары Олег Фурсов во время прямого эфира на телеканале «Россия-24».
Мэр города рассказал, что накануне посетил ремонтируемые объекты и отметил, что все работы идут по графику. В частности, на площади Куйбышева, которая в настоящее время закрыта для прогулок и взята под круглосуточную охрану, сейчас выполняется демонтаж старого покрытия, разборка тротуаров и дорожных плит, демонтаж световых опор. Также идет капремонт четырех скверов, где будут разбиты новые газоны, введена новая система автополива. Кроме того, на территории скверов будут спилены аварийные деревья, взамен которых будут высажены новые.
- На площади Куйбышева будут проложены коммуникации, что позволит оперативно готовиться к мероприятиям, - отметил глава Самары.
В Струковском саду будут обновлены подпорные стенки, навесы, бордюры, лестницы и ограждения. Также будет заменено наружное освещение, а территория сада будет благоустроена, в том числе и малыми архитектурными формами. Кроме того, в парке будет демонтирован полуразрушенный бассейн «Чайка».
- Основные работы по Струковскому парку также должны быть закончены к ноябрю. Единственное – могут на весну следующего году уйти работы по его благоустройству, - сказал Олег Фурсов.
Мэр города рассказал, что накануне посетил ремонтируемые объекты и отметил, что все работы идут по графику. В частности, на площади Куйбышева, которая в настоящее время закрыта для прогулок и взята под круглосуточную охрану, сейчас выполняется демонтаж старого покрытия, разборка тротуаров и дорожных плит, демонтаж световых опор. Также идет капремонт четырех скверов, где будут разбиты новые газоны, введена новая система автополива. Кроме того, на территории скверов будут спилены аварийные деревья, взамен которых будут высажены новые.
- На площади Куйбышева будут проложены коммуникации, что позволит оперативно готовиться к мероприятиям, - отметил глава Самары.
В Струковском саду будут обновлены подпорные стенки, навесы, бордюры, лестницы и ограждения. Также будет заменено наружное освещение, а территория сада будет благоустроена, в том числе и малыми архитектурными формами. Кроме того, в парке будет демонтирован полуразрушенный бассейн «Чайка».
- Основные работы по Струковскому парку также должны быть закончены к ноябрю. Единственное – могут на весну следующего году уйти работы по его благоустройству, - сказал Олег Фурсов.
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