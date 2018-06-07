На площади Куйбышева проложили 17 километров кабельных линий
Надежное электроснабжение инфраструктуры, которая будет задействована во время Чемпионата мира по футболу, - важнейшая задача. Энергетики занимались модернизацией имеющихся и строительством новых объектов.
Вчера врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов и директор по развитию АО «Самарская сетевая компания» Евгений Розенцвайг подвели итоги этой работы. Мероприятие состоялось на площади имени Куйбышева, где пройдет Фестиваль болельщиков. Площадь оснащена оборудованием для радио- и видеотрансляций. Размещены пункты оказания медицинской помощи, мини-рестораны, сувенирные лавки и другие объекты.
- У площади имени Куйбышева открылось второе дыхание в плане подачи энергетических ресурсов. В этом большая заслуга «Самарской сетевой компании». Возведены новые трансформаторные подстанции, проложены километры кабельных линий, что обеспечит бесперебойную работу инфраструктуры. Современные коммуникации продолжат служить самарцам после завершения мирового первенства, - отметил Фетисов.
При реконструкции площади имени Куйбышева «ССК» полностью отвечала за энергетическую часть. Были установлены две современные трансформаторные подстанции. Для передачи и распределения электроэнергии от подстанций к потребителям в границах площади разместили 16 распределительных щитов, проложено 17 километров кабельных линий. Теперь самая большая площадь Европы может быть обеспечена мощностью свыше 1 мегаватта.
Розенцвайг добавил, что работы проходили и в районе стадиона «Самара Арена».
- С 2016 года на площадке Радиоцентра мы занимались подключением объектов инфраструктуры Чемпионата. В ноябре заработала распределительная подстанция, обеспечивающая электроэнергией котельную, которая дает тепло «Самара Арене». На cамой площадке стадиона мы протянули 180 километров кабельных линий. К концу прошлого года наши специалисты построили 11 подстанций, - перечислил Розенцвайг.
Только за лето 2017 года было установлено пять новых объектов. В ноябре запустили подстанцию, снабжающую энергией многофункциональный госпиталь «Мать и дитя». В декабре завершилось строительство еще четырех подстанций для электроснабжения прилегающей к стадиону территории, диспетчерского пункта, парковок.
Справка «СГ»
Сегодня проходит заключительный этап по подготовке к приему гостей нашего города и создаются все условия для болельщиков ЧМ-2018. В фан-зоне оборудуются и подключаются к электроснабжению мини- рестораны, магазины, сувенирные лавки, пункты оказания медицинской помощи и различные объекты инфраструктуры. Благодаря в том числе и энергетикам «ССК» уже через несколько дней Самара встретит Фестиваль болельщиков на самом высоком уровне.
Вчера врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов и директор по развитию АО «Самарская сетевая компания» Евгений Розенцвайг подвели итоги этой работы. Мероприятие состоялось на площади имени Куйбышева, где пройдет Фестиваль болельщиков. Площадь оснащена оборудованием для радио- и видеотрансляций. Размещены пункты оказания медицинской помощи, мини-рестораны, сувенирные лавки и другие объекты.
- У площади имени Куйбышева открылось второе дыхание в плане подачи энергетических ресурсов. В этом большая заслуга «Самарской сетевой компании». Возведены новые трансформаторные подстанции, проложены километры кабельных линий, что обеспечит бесперебойную работу инфраструктуры. Современные коммуникации продолжат служить самарцам после завершения мирового первенства, - отметил Фетисов.
При реконструкции площади имени Куйбышева «ССК» полностью отвечала за энергетическую часть. Были установлены две современные трансформаторные подстанции. Для передачи и распределения электроэнергии от подстанций к потребителям в границах площади разместили 16 распределительных щитов, проложено 17 километров кабельных линий. Теперь самая большая площадь Европы может быть обеспечена мощностью свыше 1 мегаватта.
Розенцвайг добавил, что работы проходили и в районе стадиона «Самара Арена».
- С 2016 года на площадке Радиоцентра мы занимались подключением объектов инфраструктуры Чемпионата. В ноябре заработала распределительная подстанция, обеспечивающая электроэнергией котельную, которая дает тепло «Самара Арене». На cамой площадке стадиона мы протянули 180 километров кабельных линий. К концу прошлого года наши специалисты построили 11 подстанций, - перечислил Розенцвайг.
Только за лето 2017 года было установлено пять новых объектов. В ноябре запустили подстанцию, снабжающую энергией многофункциональный госпиталь «Мать и дитя». В декабре завершилось строительство еще четырех подстанций для электроснабжения прилегающей к стадиону территории, диспетчерского пункта, парковок.
Справка «СГ»
Сегодня проходит заключительный этап по подготовке к приему гостей нашего города и создаются все условия для болельщиков ЧМ-2018. В фан-зоне оборудуются и подключаются к электроснабжению мини- рестораны, магазины, сувенирные лавки, пункты оказания медицинской помощи и различные объекты инфраструктуры. Благодаря в том числе и энергетикам «ССК» уже через несколько дней Самара встретит Фестиваль болельщиков на самом высоком уровне.
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