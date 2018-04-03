На площади Куйбышева начали монтировать сцену фестиваля болельщиков ЧМ-2018

Во вторник, 3 апреля, начались подготовительные работы по устройству сцены фестиваля болельщиков на площади Куйбышева. Напомним, в 2017 году завершен ее капитальный ремонт.Сцена высотой с девятиэтажный дом будет представлять собой башню из «перьев», в центре которой расположится гигантский экран размером 9х16 метров. Дизайн осочетает в себе официальную эмблему Чемпионата мира по футболу - «перо», символику Самары и традиционные русские мотивы. Завершить работы планируют к 25 апреля. Сцену задействуют в праздничных мероприятиях 1 и 9 мая, а также в дни нахождения в Самаре футбольного кубка мира.Посетители площадки фестиваля болельщиков во время Чемпионата мира смогут не только посмотреть трансляции матчей, но и послушать живую музыку, принять участие в развлекательной программе. Также на площади Куйбышева появится официальный магазин с лицензионной продукцией ЧМ-2018.Напомним, что фестиваль болельщиков пройдет с 14 июня по 15 июля, в дни Чемпионата мира по футболу. Вход на площадь Куйбышева будет бесплатный.