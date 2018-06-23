На площади Куйбышева можно принять холодный душ

В Самаре установилась по-настоящему летняя погода. По прогнозам Приволжского УГМС, в ближайшие дни жара только усилится. Температура на термометрах превысит +30 градусов. Чтобы немного охладить болельщиков, в Фанзоне на площади Куйбышева волонтеры устраивают импровизированный душ. Политься водой можно недалеко от установленных на площадке трибун, напротив фудзоны.