На площади Куйбышева 1 мая будут «танцевать» автомобили

Во вторник, 1 мая, пройдет традиционное шествие, посвященное празднику Весны и Труда. В нем примут участие представители власти, коллективы предприятий и жители всех районов Самары. Участников шествия соберут на улице Молодогвардейской на участке между Красноармейской и Ленинградской. Проход к месту сбора организуют через КПП.Участники шествия пройдут по Молодогвардейской, через площадь Куйбышева и до Студенческого переулка. В этом году, в отличие от прошлых лет, проезжую часть не будут огораживать металлическими заборами. Перекроют только выезды из дворов.Для зрителей на площади Куйбышева установят трибуны. На них смогут разместиться около девяти тысяч человек.После прохождения шествия на площади Куйбышева пройдет праздничное шоу. Сначала зрители увидят танцующие автомобили. Вместе с профессиональными танцорами будут «выступать» старые и новые вазовские модели. Затем здесь состоится автородео с каскадерами.