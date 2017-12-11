На площади Кирова установили новогоднюю елку

Ее высота составляет более 16,5 метров.



Сначала рабочая бригада установила каркас весом около тонны, на который были смонтированы еловые ветки и установлена звезда. После этого елку украсили 30 гирляндами и 300 игрушками.







Сначала рабочая бригада установила каркас весом около тонны, на который были смонтированы еловые ветки и установлена звезда. После этого елку украсили 30 гирляндами и 300 игрушками.

Также появилась новогодняя елка на площади Куйбышева. Вокруг нее будут размещены световые конструкции в виде новогодних подарков и конфет. Ведутся работы по созданию городка ледовых скульптур.