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На площади Кирова установили куклу Маслены

В Самаре полным ходом идут приготовления к Масленице.

На площади Кирова установили большую куклу Маслены. В воскресенье, 18 февраля, там пройдут праздничные гулянья. Проводы зимы начнутся в 12:00.

Добавим, девятиметровая Маслена также появилась в центре площади Куйбышева. Неподалеку установили другой арт-объект - четырехметровый «Самарский самовар».  


Дата: 16 февраля 2018 , 17:39
232
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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