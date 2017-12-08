На площадь Куйбышева в Самаре привезли лед для ледяных скульптур

По информации официального сайта госзакупок, площадь украсят ледяные скульптуры Ну, погоди, Морозко, Трон и Снежная Королева, Умка, Щелкунчик и Маша, Чебурашка и Гена, Снеговик-Почтовик. Ледяной городок будет украшен подсветкой.Для будущих ледяных скульптур на площадь Куйбышева уже привезли лед, однако разгрузить его пока невозможно из-за неблагоприятных погодных условий. В настоящее время коммунальщики ликвидируют последствия снегопада. На площади работает спецтехника.Кроме того, подходят к концу работы по установке главной елки города, которую осталось украсить новогодней иллюминацией.